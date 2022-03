Nuovo appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne e, questo mercoledì 2 marzo, i protagonisti del trono classico e over si sono ritrovati in studio per le riprese delle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5.

Occhi puntati ancora una volta sul percorso di Matteo Ranieri che, questa volta, è tornata indietro sui suoi passi in merito al rapporto con Federica. Spazio poi alle vicende di Gemma Galgani, che questa volta, ha dovuto fare i conti con un rifiuto.

Gemma viene rifiutata: anticipazioni U&D registrazione 2 marzo

Nel dettaglio, gli spoiler della nuova registrazione di Uomini e donne di questo 2 marzo 2022, rivelano che Gemma e Franco si sono ritrovati al centro dello studio.

I due non sono usciti insieme anche se, la dama torinese, avrebbe voluto palesare il suo interesse nei confronti del cavaliere e quindi provare ad avere un approccio diverso con lui.

Peccato, però, che Gemma non è stata ricambiata. La dama torinese, infatti, durante le riprese di queste nuove puntate di Uomini e donne, ha dovuto fare i conti con il rifiuto da parte di Franco, che ha ammesso di non avere un interesse nei suoi confronti, motivo per il quale ha stroncato sul nascere ogni tipo di frequentazione fuori dallo studio.

Spazio poi alle vicende di Ida e Alessandro che, anche questa volta, si sono ritrovati al centro dello studio, protagonisti di una nuova accesa discussione.

Ida litiga ancora con Alessandro e si intromette Armando: anticipazioni Uomini e donne

I due si sono ritrovati ai ferri corti per colpa della paure di Ida Platano, che renderebbero tutto particolarmente complicato.

A un certo punto, durante la discussione avvenuta in questa nuova registrazione di U&D, si è intromesso anche Armando Incarnato, che ha così litigato con Alessandro.

La reazione del cavaliere non si è fatto attendere: dopo gli attacchi da parte di Armando, ha scelto di abbandonare lo st studio. Ida è corsa dietro le quinte di U&D per cercare di parlare con Alessandro e rimettere così in piedi il loro rapporto e, alla fine, i due sono ritornati in trasmissione.

Federica assente, Matteo ci ripensa: registrazione U&D del 2 marzo

E poi ancora, occhi puntati anche sulle vicende di Matteo Ranieri. Gli spoiler di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 2 marzo, rivelano che Federica non era presente in studio.

Dopo il rifiuto nella registrazione del 1° marzo, la corteggiatrice non si è presentata in trasmissione. I due però, hanno avuto un confronto in camerino e Matteo ha avuto un ripensamento sul conto della ragazza.

Alla fine, infatti, il tronista ligure ha svelato che vuole andare a riprendersela e quindi che desidera averla ancora con lui in questo percorso che sta portando al termine a Uomini e donne.