Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e, in vista del gran finale di questa stagione, ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Umberto e Vittorio che si ritroveranno a fare i conti con le minacce di Dante Romagnoli, intenzionato a conquistare l'intera gestione del magazzino.

Per arginare questa situazione di forte crisi, potrebbe essere necessario l'intervento di Marta Guarnieri, la quale potrebbe ricomparire nelle puntate conclusive di questa stagione.

Vittorio e Umberto nel mirino di Dante: anticipazioni Il Paradiso 6

Nel dettaglio, in questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 6, Dante ha dovuto cedere al ricatto di Dante per evitare di finire nei guai in merito al caso della morte di Achille Ravasi.

Dante, infatti, è riuscito ad impossessarsi della famosa lettera in cui Umberto ha raccontato tutta la verità dei fatti su quanto è accaduto a Flora.

Di conseguenza, il commendatore è stato messo alle strette e ha dovuto cedere le sue quote al perfido e astuto Romagnoli che, tuttavia, non vuole arrendersi.

Lo scopo primario di Dante, in questo finale de Il Paradiso delle signore 6, è quello di riuscire a mettere in cattiva luce Vittorio e creare zizzania e malcontento all'interno del suo amato negozio, in modo tale da portarlo al fallimento.

Dante potrebbe essere messo alle strette da Marta Guarnieri

Ecco perché la situazione per Vittorio Conti potrebbe mettersi davvero male e, dati i modi spietati di Dante, non si esclude che il proprietario del grande magazzino possa essere davvero in serio pericolo.

Insomma, in vista del gran finale della sesta stagione, Vittorio potrebbe rischiare il fallimento ma potrebbe anche rischiare la vita per colpa di Dante, che non guarda in faccia a nessuno pur di riuscire a veder realizzati i suoi sogni.

E con lui, sull'orlo del fallimento definitivo, potrebbe finire anche Umberto che ha già dovuto uscire di scena nella gestione del Paradiso delle signore.

Marta potrebbe salvare Vittorio e Umberto nel finale de Il Paradiso delle signore 6

Come si evolverà la situazione a questo punto? Non si esclude che, nel finale de Il Paradiso delle signore 6, Marta Guarnieri possa accettare di rimettere piede di nuovo a Milano, proprio per capire da vicino come stanno le cose e cosa sta succedendo.

Del resto, Marta è una delle poche persone che conosce bene il "ciclone" Dante e potrebbe conoscere dei segreti in grado di disarmare il perfido imprenditore e costringerlo così ad una resa dei conti definitiva.

Insomma, la bella Marta potrebbe essere la vera "ancora di salvezza" di Vittorio e Umberto e fare in modo che, sia suo marito che suo padre, evitino di precipitare nel tunnel del fallimento definitivo.