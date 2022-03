Le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, si avvia verso l'atteso finale di questa stagione.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro delle trame e delle dinamiche, ci saranno in primis le vicende di Vittorio, che si ritroverà a dover fare i conti con la perfidia di Dante Romagnoli.

Il perfido uomo, infatti, proverà in tutti i modi a metterlo in cattive luce e a sottrargli la gestione del magazzino e, per evitare il peggio, potrebbe essere necessario il ritorno in scena di Marta Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Dante vuole incastrare Vittorio

Nel dettaglio, le trame di questo finale de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che Dante continuerà ad essere spietato nei confronti di Vittorio Conti.

Il suo scopo primario, infatti, è quello di metterlo alle strette e, soprattutto, provare a sottrargli la gestione del celebre grande magazzino, di cui si è già impossessato in parte, riuscendo a farsi cedere le quote da Umberto Guarnieri.

Insomma un finale che potrebbe mettere Vittorio Conti nei guai, dato che il proprietario del magazzino rischia davvero il fallimento e quindi di vedersi togliere la sua attività dalle mani.

Marta potrebbe incastrare Dante e metterlo alle strette nel finale

In tal caso sarebbe una clamorosa disfatta non solo per Vittorio ma anche per lo stesso Umberto che, in queste ultime puntate, ha dato un avvertimento chiaro a Romagnoli, dicendogli di farsi da parte e di non andare avanti con i suoi "giochetti" e "sporchi ricatti", perché non gliela avrebbe fatta passare liscia.

Ma come si evolverà, a questo punto, la situazione nel finale de Il Paradiso delle signore 6? L'asso nella manica di questa intricata vicenda potrebbe essere Marta Guarnieri.

La moglie di Vittorio, infatti, potrebbe essere messa al corrente di quello che sta succedendo da suo padre Umberto, il quale potrebbe rivelargli che le loro quote del magazzino, ormai sono nelle mani di Dante Romagnoli e quindi che non sono più dei proprietari.

Tale rivelazione potrebbe indurre Marta a tornare di corsa in città, così da poter capire effettivamente come stanno le cose.

Marta potrebbe salvare suo marito Vittorio nel finale de Il Paradiso 6

Marta, del resto, è una delle poche che conosce davvero bene Dante: ha avuto modo di scrutare e studiare i suoi movimenti nel periodo in cui sono stati insieme in America.

Ecco perché, in questo finale de Il Paradiso delle signore 6, potrebbe essere proprio la moglie di Vittorio a sferrare il colpo decisivo in grado di incastrare definitivamente Dante e metterlo fuori dai giochi.

In tal caso, Marta Guarnieri salverebbe suo marito Vittorio dal fallimento definitivo, dato che in queste puntate sta rischiando davvero di perdere per sempre il Paradiso e di vederlo nelle sole mani del nemico Dante.