Ne accadranno davvero tante ai personaggi de Il Paradiso delle Signore nelle puntate trasmesse nei giorni 30 marzo, 31 marzo e 1° aprile. Con l'avvicinarsi del Pesce d'Aprile, ecco che Vittorio Conti e la sua squadra saranno alle prese con l'organizzazione della lotteria. Lotteria che, però, rischierà di rivelarsi un flop a causa della losca mano di Dante. Proprio quest'ultimo finirà per comportarsi in maniera sorprendente e lo farà per Beatrice. Nel frattempo la situazione tra Marcello e Ludovica inizierà a mostrare delle crepe. Tra il ritorno di Flavia e la presenza di Ferdinando non gioverà affatto alla coppia.

Flavia svelerà a Ludovica di essersi impoverita dopo essere stata lasciata dal marito. Problemi anche tra Flora e Umberto, a causa del gesto del commendatore che finirà per essere completamente travisato dalla donna. Per Stefania e Marco non mancheranno evoluzioni significative e questo grazie all'intercessione di Irene, che non mancherà di spronare l'amica invitandola a non subire passivamente Gemma.

Puntata 30 marzo Il Paradiso delle Signore, il sospetto di Irene su Stefania

Nelle scorse puntate, Stefania ha preso la decisione di lasciare la redazione del Paradiso Market, al fine di dare prova della sua benevolenza a Gemma. Irene, però, sospetterà che dietro a questo gesto si celi un profondo sentimento della ragazze verso Marco.

Nel frattempo l'intrigo ordito da Dante comincerà a prendere forma e a supportare l'uomo in questa scorretta missione sarà Fiorenza.

Marcello dovrà digerire le intenzioni del suo socio e migliore amico. Nella mente di Salvatore, infatti, diventerà sempre più concreta la possibilità di lasciare quel capoluogo lombardo che lo aveva accolto anni fa.

Sarà così che Marcello, alle prese con la cocente delusione, si rifiuterà di recarsi in Caffetteria. Successivamente i due amici avranno un chiarimento.

Flora fraintende il gesto di Umberto

Flora riceverà una sorpresa da parte dell'uomo che ama, Umberto, il quale le donerà degli orecchini preziosi. La ragazza, però, finirà per fraintendere il gesto del commendatore Guarnieri.

Nel frattempo Flavia Brancia di Montalto, reduce dal ritorno a Napoli, vuoterà il sacco con la figlia, rivelandole di essere stata mollata dal marito Jean Paul e che si ritrova a navigare in cattive acque finanziarie. Non solo Irene, ma anche Marco inizierà a sospettare che Stefania si sia invaghita di lui e le chiederà conferma, ricevendo una risposta negativa.

Puntata 31 marzo Il Paradiso delle Signore, vacilla il rapporto tra Marcello e Ludovica

Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso l'ultimo giorno di marzo, i telespettatori ne vedranno delle belle. Ezio e Veronica si ritroveranno a valutare la proposta di Gemma, volta a riunificare la famiglia in seguito alle ultime vicende verificatesi.

Irene spronerà Stefania a non farsi da parte con Marco, permettendo a Gemma di fare come le pare. Riuscirà la giovane Colombo a tirare fuori gli attributi e a reagire alla rivale Zanatta? Intanto Stefania si ritroverà ad essere invitata a casa Colombo per prendere parte ad una cena in cui ci sarà anche Marco.

Marcello vedrà con i suoi occhi che la fidanzata Ludovica e Ferdinando si stanno avvicinando sempre di più e questo porterà il rapporto a vacillare. Flora, nel frattempo, respingerà Umberto che le tenterà di ogni pur di farsi perdonare dalla donna.

Anticipazioni 1° aprile de Il Paradiso delle Signore, Ludovica presa in giro da Flavia

Nell'appuntamento previsto venerdì 1° aprile, i fan de Il Paradiso delle Signore vedranno come Ludovica si lascerà abbindolare dalla madre.

Flavia, infatti, con il suo racconto riuscirà a raggiungere lo scopo di far leva sulla figlia, la quale vorrà ricucire il loro rapporto. Ferdinando, dal canto suo, sarà occupato con delle questioni finanziarie che riguarderanno Dante. Quest'ultimo sarà molto indaffarato, specie nel tentativo di boicottare la lotteria del Pesce d'aprile organizzata da Vittorio al Paradiso. Le conseguenze, però, rischieranno di danneggiare Beatrice, che di recente ha ricevuto una notizia dal Collegio della figlia, perciò Romagnoli prenderà una decisione a dir poco sorprendente. La cena dai Colombo porterà Stefania e Marco ad avvicinarsi. I due si ritroveranno a cedere ad un'emozione incontrollabile.