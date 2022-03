Proseguono gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore su Rai 1. Durante le puntate che stanno attualmente andando in onda, tra Stefania a Gloria sembra non essere ancora arrivato il momento della riconciliazione. A tenere banco è invece la vicinanza tra la giovane Colombo e Marco. Tra Guarnieri e la sorellastra di Gemma sembrerà infatti esserci un legame sempre più forte. Durante gli appuntamenti che andranno in onda dal 4 all'8 aprile, Marco deciderà di lasciare Gemma e svelerà a Roberto di provare dei sentimenti per la figlia di Gloria. Adelaide, invece, si accorgerà che tra Flora e Umberto potrebbe esserci qualcosa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore all'8 aprile: Stefania vuole prendere le distanze da Marco

La prima puntata della settimana si aprirà con i sospetti di Adelaide. La donna noterà infatti gli orecchini che indosserà Flora e in seguito troverà delle prove inconfutabili. Ludovica, venuta a sapere dei sentimenti di Flora per Umberto, le consiglierà di lasciare la Villa. Nel frattempo, Stefania continuerà a nascondere a tutti l'avvenuto bacio tra lei e Marco. La giovane Colombo avrà intenzione di chiudere con Marco per il bene della sorellastra. Marco rivelerà a Roberto di provare dei sentimenti per Stefania. Durante la puntata con Il Paradiso delle Signore del 5 aprile, Gemma dirà alle amiche che il fidanzamento con Marco potrebbe presto arrivare.

Dante inviterà Beatrice e la figlia Serena a un pranzo, ma la bambina deciderà di restare con lo zio. Adelaide scoprirà che è stato Umberto a donare gli orecchini a Flora, ma deciderà di non dire nulla per il momento. Tra Stefania e Gloria inizierà per la prima volta ad esserci un dialogo pacifico.

Spoiler Il Paradiso delle Signore dal 4 all'8 aprile: i Colombo invitati a Villa Guarnieri

Gloria ed Ezio riprenderanno ad avere un dialogo nella puntata in onda il 6 aprile. Veronica sarà terrorizzata dal fatto che la famiglia Colombo possa riconciliarsi. Flavia architetterà un piano per far separare Marcello e Ludovica e far avvicinare la figlia a Ferdinando.

Adelaide inizierà a stuzzicare Flora parlando di Umberto. Flora cercherà l'aiuto di Guarnieri che parlerà a sua volta con la Contessa rassicurandola. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 7 aprile, Adelaide deciderà di chiedere scusa a Flora. I Colombo saranno invitati a Villa Guarnieri per ufficializzare il fidanzamento tra Marco e Gemma.

Durante l'ultimo appuntamento della settimana, Marco deciderà di lasciare definitivamente Gemma prima che si svolga la cena organizzata da Adelaide. Questo metterà parecchio in imbarazzo sia la famiglia Guarnieri che i Colombo.