Tante vicende arricchiranno le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 dal 28 marzo all'1 aprile. La trama ruota sulle vicende di Dante e Beatrice, i quali si scoprono sempre più attratti l'uno dall'altra. Medesima sorte tocca anche a Stefania e Marco. La ragazza lascia la redazione poi, spronata da Irene, si presenta alla cena a casa di suo padre e vi trova Marco. Tra i due è prevista una confessione romantica. Intanto la lotteria del Pesce d'aprile, organizzata da Vittorio, rischia di andare in fumo per colpa di Dante, ma il colpo di scena è dietro l'angolo.

Spazio anche agli amici/soci Marcello e Salvatore: quando Barbieri viene a sapere che Salvo è pronto a dire addio a Milano, se ne risente e non si presenta in Caffetteria. Tuttavia Marcello ha a che fare con un'altra minaccia: Flavia. Tornata da Napoli, la donna riesce a impietosire la figlia, che si mostra sempre più gentile verso Ferdinando, destando gelosie nel suo fidanzato.

Puntate Il Paradiso delle signore fino al 1° aprile: Salvatore pronto a trasferirsi altrove

Alla figlia di Anna non piace l'idea di trasferirsi a Milano, così Salvatore prende in seria considerazione di condurre una nuova esistenza altrove. Flavia non demorde sui rapporti tra Marcello e Ludovica. Quando la signora Brancia di Montalto apprende che i due hanno fatto parlare di sé presentandosi insieme al Circolo, si indigna per questa relazione inopportuna tra la propria figlia e quello che lei reputa "un semplice cameriere".

Dopo il litigio tra Stefania e Gemma, quest’ultima sceglie di tenere la situazione per sé, ma alla fine Stefania vuota il sacco con Marco, rivelandogli che Gemma è al corrente di tutto quello che è accaduto. Dante continua a credere che colpire Vittorio sia la scelta giusta, ma tra lui e Beatrice inizia a germogliare l’affetto reciproco.

Spoiler Il Paradiso delle signore, Dante pronto a rovinare la lotteria del Pesce d'aprile

Dante progetta di rovinare la lotteria del Pesce d’aprile per fare un torto a Vittorio, tuttavia si ritroverà ad aiutare Beatrice in seguito alla ricezione di alcune inattese notizie dal collegio in cui risiede Serena. Marcello, nel frattempo, scopre i progetti di Salvatore di lasciare Milano e se ne risente molto in quanto ormai fortemente legato a lui.

Stefania lascia la redazione per riuscire ad allontanarsi da Marco e cerca di dimostrare in tutti i modi alla sorella che non ha fatto nulla con cattive intenzioni. Marco intanto confida a Flora le proprie pene d’amore rivelando che seppur Stefania non abbia agito in malafede, gli screzi con Gemma non si placano.

Marcello risentito, non va in Caffetteria

Irene inizia a capire che può esserci un sentimento da parte di Stefania per Marco proprio a causa della sua decisione di lasciare la redazione. Anche Marco sospetta che lei si sia invaghita di lui, ma la ragazza nega. Dante viene supportato dalla cugina Fiorenza per attaccare Vittorio e alla fine riesce a mandare in fumo la lotteria del Pesce d’aprile.

Marcello si sente troppo coinvolto dalla decisione Salvatore di partire e non si presenta in Caffetteria. Alla fine i due soci riescono a confrontarsi pacificamente e a rinsaldare i rapporti.

Umberto regala degli orecchini costosi a Flora, ma quest'ultima, che nutre un sentimento nei confronti di Umberto, finisce per equivocare il regalo. Nel frattempo Ludovica viene a sapere da Flavia che è stata lasciata dal marito Jean Paul e che verte in condizioni economiche disastrose.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore Ludovica fa pace con la mamma

Gemma sembra voler rimettere insieme la famiglia e propone un piano al patrigno Ezio e alla madre, in quanto molto provata dalle ultime vicissitudini.

I rapporti tra Ferdinando e Ludovica si fanno più intensi e questo viene subito notato da Marcello. Tutto ciò, inoltre, finisce per generare complicazioni tra la giovane Brancia e Barbieri: si lasceranno?

Nonostante i numerosi tentativi di riappacificazione di Umberto, Flora non cede. Spronata da Irene che continua a vederla troppo arrendevole verso Gemma, Stefania si decide ad andare a casa Colombo dove trova Marco in veste di ospite d’onore. Dopo le rivelazioni di Flavia, Ludovica si impietosisce e riallaccia i rapporti con la madre.

Marco e Stefania confessano i rispettivi sentimenti

Ferdinando vuole coprire la sua parte finanziaria nel piano creato da Dante. Quest'ultimo, nonostante sia convinto di voler attaccare Vittorio, capisce che a pagare le più gravi conseguenze di questo piano sarebbe Beatrice.

Per tale ragione è previsto un gran colpo di scena. La cena a casa dei Colombo si rivela un momento molto emozionante specie per Marco e Stefania. In seguito i due si confessano i rispettivi sentimenti.