Tante vicende condiranno le trame de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 lunedì 28 e martedì 29 marzo. Dante continuerà a tramare alle spalle di Vittorio, ma Beatrice farà leva sull'uomo al punto tale che costui si renderà disponibile per aiutarla. Questo accadrà in seguito ad una notizia particolare che giungerà direttamente dal collegio in cui si trova la piccola Serena. Cosa sarà accaduto alla bambina? Nel frattempo per Marcello sono in arrivo dei momenti pessimi dovuti non solo alla presenza di Flavia, che tornerà a tormentare la sua relazione con la bella Ludovica, ma anche alla scoperta su Salvatore che rischierà di scuotere la Caffetteria.

Spazio anche al triangolo tra Gemma, Marco e Stefania. Quest'ultima, pur di dare prova delle sue buone intenzioni, compirà un gesto decisamente inaspettato.

Nella puntata del 28 marzo de Il Paradiso delle Signore, Stefania informa Marco che Gemma sa tutto

Dopo essersi scontrata con Stefania nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, Gemma deciderà di custodire per sé l'accaduto, non facendone parola a nessuno. Stefania, dal canto suo, vorrà cercare di spiegarsi, ma la figlia di Veronica non gliene darà modo. Successivamente la figlia di Ezio si recherà da Marco per informarli che Gemma ha scoperto ogni cosa. Determinato a dare il colpo di grazia al suo acerrimo rivale Vittorio, Dante porterà avanti i suoi infidi piani.

Intanto Salvatore rimuginerà su quello che dovrebbe essere il suo futuro e nella sua mente incomincerà ad affacciarsi la possibilità di dire addio a Milano. Una possibilità dovuta al fatto che la figlia della sua futura sposa non vuole in alcun modo vivere nel capoluogo lombardo.

Momenti brutti in arrivo per Marcello

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore di lunedì 28 marzo svelano che quando Marcello apprenderà dell'intenzione del suo socio nonché migliore amico, non la prenderà affatto bene.

Per Barbieri, però, ci saranno ulteriori difficoltà da sormontare. Con Ludovica, infatti, le cose sembrano procedere al rilento. Nonostante si siano mostrati insieme al Circolo, fomentando una serie di pettegolezzi sul loro conto, Marcello si ritroverà a dover fare i conti con il ritorno a Milano di Flavia. La madre di Ludovica non cesserà di dare del filo da torcere alla coppia, storcendo il naso davanti alla relazione tra la figlia e Barbieri.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, puntata 29 marzo 2022: Stefania dà prova delle sue buone intenzioni a Gemma

Nell'appuntamento previsto martedì 29 marzo, i telespettatori si ritroveranno di fronte una determinata Stefania, decisa a dare prova delle sue buone intenzioni a Gemma. Sarà così che la figlia di Ezio e Gloria lascerà la redazione del Paradiso Market, in modo da tenere a distanza Marco. Quest'ultimo, intanto, confesserà a Flora di avere dei problemi con la fidanzata Zanatta.

Dante in soccorso di Beatrice nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

La notizia che Salvatore intende lasciare Milano e la Caffetteria risulterà più che indigesta per Marcello. Cosa succederà al locale dei due soci qualora il giovane Amato dovesse veramente andare via?

Nel frattempo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che il giorno del Pesce d'aprile si avvicina e con esso anche la lotteria organizzata da Vittorio Conti. Dante farà di tutto per rovinare l'evento, ma quando Beatrice verrà a sapere una certa notizia riguardo al collegio di Serena, Romagnoli non esiterà a rendersi disponibile per dare una mano alla donna.