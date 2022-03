Molte novità attendono i fan de Il Paradiso delle Signore nel corso delle puntate trasmesse dal 4 all'8 aprile su Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato raccontano che la vicinanza di Serena a Dante Romagnoli desterà la rabbia di Vittorio Conti. Flavia Brancia, invece, raggirerà la figlia Ludovica.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: la storia di Dante e Beatrice sempre più solida

Le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore raccontano che Dante si avvicinerà sempre di più a Beatrice. L'italo-americano, infatti, sembrerà nutrire dei veri sentimenti per la contabile del grande magazzino.

Una vicinanza, che tuttavia farà storcere il naso a Vittorio.

Nella settimana precedente il direttore Conti aveva organizzato una festa in occasione del Pesce d'aprile all'atelier. Dante in un primo momento voleva approfittare di questo evento per compiere un dispetto nei confronti del rivale. Ma poi l'italo-americano aveva cambiato idea, in quanto ha paura che a farne le spese sarebbe stata Beatrice.

Insomma, il rapporto tra Romagnoli e la vedova Conti apparirà sempre più solido, tanto da finire per coinvolgere anche Serena, la figlia di lei, appena tornata dal collegio. Ben presto, la bambina sarà indirettamente "contesa" dall'italo-americano e da Vittorio.

Serena trascura Vittorio per Romagnoli

Nelle prossime puntate de Il Paradiso, Vittorio cercherà di coccolare la nipote, trascorrendo con lei molto del suo tempo libero. Dall'altra parte, Dante convincerà Serena e la madre a organizzare un picnic all'aria aperta. Però la figlia di Beatrice si rifiuterà di partecipare alla scampagnata, preferendo restare con l'amato zio.

Tuttavia, Serena cambierà molto presto idea, tanto da trascurare Vittorio per il nuovo amore della madre. Una decisione, che susciterà la rabbia di Conti, già adirato quando scoprirà che Romagnoli ha coinvolto sua nipote in un progetto di carta modelli per le bambole, un dossier da allegare alla rivista dell'atelier.

Flavia tende un inganno a Ludovica

Inoltre l'attenzione sarà focalizzata su Flavia, la quale si renderà protagonista di un brutto gesto nei confronti della figlia. In dettaglio, la nobildonna architetterà un piano per dividere Ludovica dal fidanzato Marcello. In pratica la signora Brancia avrà intenzione di avvicinare la primogenita a Ferdinando e cercherà un'alleata affinché il suo piano diventi realtà.

Fiorenza accetterà di diventare sua complice quando scoprirà che l'amica è rimasta al verde dopo essere stata lasciata da Jean Paul: per arrivare al proprio obiettivo Flavia mentirà alla figlia, confessandole di avere una grave malattia, nonostante ciò non sia vero.