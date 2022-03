Piacevoli sorprese ed emozioni a non finire saranno presenti nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di punta della rete ammiraglia Rai. Le trame delle puntate in onda dal 4 all'8 aprile su Rai 1 rivelano che Flora Ravasi prenderà una forte decisione dopo, essere stata messa alle strette dalla contessa Adelaide. Stefania Colombo, invece, accetterà la madre Gloria Monreau nella sua vita.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Adelaide scopre che Flora ha una storia con Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che, nelle prossime puntate, tutta l'attenzione sarà focalizzata su Flora, la quale finirà nelle mire di Adelaide.

Umberto, infatti, ha già dimenticato la notte di passione trascorsa con la stilista, a differenza di lei che prova ancora una profonda attrazione nei suoi confronti.

Adelaide inizierà ad avere dei sospetti molto precisi sulla loro complicità, dopo aver notato che gli orecchini indossati dalla giovane Ravasi non erano altro che un dono del commendatore. All'inizio la contessa farà finta di niente, tanto da porgere addirittura le scuse alla figlia del defunto Achille, ma poi non esiterà a farle intuire di sapere che ha una storia con Umberto. Una rivelazione che, ovviamente, scatenerà il panico in Flora, tanto da chiederà consiglio a Ludovica.

Ludovica consiglia alla stilista di abbandonare Villa Guarnieri

Nelle nuove puntate de Il Paradiso, Ludovica consiglierà alla stilista del grande magazzino di mettere al corrente Umberto che Adelaide ha scoperto tutto e la esorterà ad abbandonare Villa Guarnieri per evitare ulteriori problemi.

Il commendatore, invece, riuscirà a ingannare Adelaide, raccontandole una sorta di verità edulcorata.

Per questo motivo la contessa penserà di aver preso un abbaglio, tanto da scusarsi con Flora, mentre Umberto la pregherà di non lasciare Villa Guarnieri.

Stefania concede il perdono alla madre Gloria

I colpi di scena non finiranno qui, visto che si tornerà a parlare di Stefania, tra i personaggi più amati della sesta stagione della soap opera.

La figlia di Ezio, infatti, non riuscirà ancora a perdonare la madre per quello che è accaduto e per averle taciuto la verità per tutto questo tempo. Fortunatamente l'atteggiamento glaciale della Venere non durerà a lungo, visto che molto presto i telespettatori assisteranno a una svolta tra madre e figlia. Colombo, infatti, concederà il perdono alla madre Gloria, tanto da confidarle i suoi problemi amorosi. Un momento molto emozionante, che i telespettatori della soap opera avranno modo di vedere nelle puntate in onda dal 4 all'8 aprile su Rai 1.