Prosegue l'appuntamento con Noi, la fiction della domenica sera di Rai Uno. Tratta dalla Serie TV americana campione di ascolti This is us, narra, in tre archi temporali, le vicende della famiglia Peirò. Le anticipazioni relative alla quinta puntata, in onda domenica 3 aprile, svelano nuovi colpi di scena. Come le precedenti puntate, anche questa sarà composta da due episodi intitolati rispettivamente: Il tempo è prezioso e Gli sposi. Il primo episodio partirà con la narrazione del passato: nel 1984, Rebecca e Pietro appariranno molto innamorati, la gravidanza proseguirà bene, nonostante l'umore della giovane sia diventato altalenante.

Nel presente, invece, Daniele sarà alle prese con un nuovo collega, che apparirà subdolo. Il giovane, inoltre, dovrà affrontare anche la reticenza del suo padre naturale, Mimmo, il quale non vorrà più sottoporsi alle terapie. Cate sarà ancora indecisa se sottoporsi, o meno all'intervento di baypass gastrico. Tuttavia, l'unica femmina dei Peirò potrà contare sull'appoggio di Teo. Il secondo episodio, invece, focalizzerà l'attenzione su Claudio, il quale sembrerà deciso a chiudere i rapporti con Ludovica e Chiara, poiché realmente innamorato di Sofia.

Noi, spoiler quinta puntata: Daniele cercherà di convincere il padre a curarsi

Le anticipazioni preannunciano che, la quinta serata della fiction Noi, sarà divisa in due episodi, intitolati: Il tempo è prezioso e Gli sposi.

Come i precedenti episodi, la narrazione sarà articolata in ben tre archi temporali, che raccontano le vicende prima di Rebecca e Pietro, poi dell'intera famiglia Peirò. Il primo episodio si aprirà con una scena ambientata nel 1984. La gravidanza di Rebecca procede bene, nonostante i suoi sbalzi di umore, ed il timore di non riuscire a stupire Pietro per il suo compleanno.

Si assisterà, poi, al passaggio al presente, in cui si vedrà Daniele fare i conti con un nuovo collega, che non appare molto limpido. Il giovane dovrà confrontarsi ancora una volta con la malattia del padre, il quale rifiuta di continuare a curarsi.

Noi, puntata 3/4: Cate ha paura dell'operazione

La quinta puntata di Noi proseguirà con il secondo episodio, dal titolo Gli sposi.

Nel 2000 i ragazzi sono ormai cresciuti e, Rebecca tornerà a cantare in una band. Il rapporto con Pietro va avanti, nonostante, qualche incomprensione. Tornando al presente, Cate sembrerà decisa a sottoporsi all'intervento di baypass gastrico, tuttavia non riuscirà a non avere paura. La ragazza, in presa all'ansia, finirà per cercare conforto nelle braccia del suo amato Teo.

Noi, quinta serata: Claudio darà una svolta alla sua vita

Occhi puntati su Claudio, il quale darà una svolta decisiva alla sua vita sentimentale. Il giovane Peirò, nel corso della quinta puntata, deciderà di mettere da parte le sue frequentazioni con Ludovica e Chiara, per concentrarsi sull'evoluzione del rapporto con Sofia. Tuttavia non sarà facile convincere quest'ultima delle sue buone intenzioni.