Sono state registrate questo pomeriggio, giovedì 10 marzo, le nuove puntate di Uomini e Donne che andranno in onda nei prossimi giorni. Tante le cose che sono successe in studio e che coinvolgono i protagonisti del trono over e del trono classico. La registrazione ha riguardato in particolare Ida Platano e Alessandro Vicinanza. C'è stato poi spazio per parlare di Alessandro e Pinuccia di nuovo al centro di uno scontro con Tina Cipollari. Un forte battibecco ha visto poi protagonisti Armando Incarnato e Diego Tavani. Passando al trono over invece si è parlato di Matteo Ranieri e delle sue esterne con le corteggiatrici Federica e Valeria.

La dama bresciana Ida Platano in lacrime

La dama bresciana Ida Platano ha chiuso con il salernitano Alessandro Vicinanza ed è poi scoppiata in lacrime. La donna ha confessato di essersi innamorata di lui. Per consolarla Maria De Filippi ha fatto arrivare in studio il ballerino di Amici Umberto e insieme hanno ballato una salsa. Il napoletano Armando Incarnato invece è uscito con Aneta e Alessandra (la dama che corteggiò Diego Tavani) con la quale però ha deciso di chiudere. Tra Diego e Armando è scoppiato un pesante battibecco. Non si poteva poi non parlare ancora una volta di Pinuccia e Alessandro che hanno ballato insieme.

Matteo Ranieri e le esterne con Federica e Valeria: Nicole si è eliminata

Da quando hanno smesso di frequentarsi, Pinuccia e il novantunenne Alessandro proprio non riescono a trovare un punto d'incontro. La donna spesso in lacrime nel corso delle passate puntate ha avuto un nuovo scontro con l'esuberante opinionista Tina Cipollari.

Già alcune settimane fa, Pinuccia aveva litigato con Tina ed aveva addirittura abbandonato lo studio. Era stata poi la conduttrice Maria De Filippi ad andare a consolarla dietro le quinte della trasmissione. Riguardo il trono classico invece, si è parlato in particolare di Matteo Ranieri, ex fidanzato di Sophie Codegoni, ora concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Il ragazzo sta vivendo un'esperienza alquanto movimentata. Innanzitutto la nuova corteggiatrice Nicole ha deciso di autoeliminarsi. Matteo poi è uscito in esterna con Valeria e questa decisione ha fatto molto ingelosire Federica. Sempre dalle anticipazioni sparse sul web e sui social, si apprende che il tronista ha deciso di ballare con la corteggiatrice Federica. I due tra l'altro pare fossero molto belli e complici insieme. Che aggiungere ancora. Una registrata davvero movimentata in cui è successo davvero di tutto. A questo punto non resta che aspettare la messa in onda delle nuove puntate la prossima settimana per scoprire come sono andate le cose.