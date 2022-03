Il Paradiso delle Signore 6 lunedì 21 marzo 2022 va in onda su Rai 1 alle 15:55 e su RaiPlay in streaming in diretta e on demand. Ezio è riuscito a parlare con Stefania, raccontandole la triste e difficile storia di Gloria, che anche lui per tanto tempo ha faticato a comprendere e perdonare. Tuttavia, la giovane Colombo non sembra ancora essere disposta a fare un passo verso sua madre.

Nel frattempo, Marco continua a essere confuso sui suoi sentimenti, finendo per allontanare Gemma. Problemi anche per Anna e Salvatore, specie dopo il trasferimento della mamma di Imbriani a Milano, che non ha fatto altro che portare trambusto e malumore intromettendosi nel loro rapporto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 puntata 131

Le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore che andrà in onda lunedì 21 marzo vedrà Stefania molto turbata dopo il toccante discorso con Ezio, che le ha spiegato le motivazioni legate all'abbandono e alla fuga di Gloria.

Ezio proverà in tutti i modi a convincere la figlia che Gloria ha agito a fin di bene, portando per tanti anni sulle spalle una croce pesantissima. La giovane Colombo però, non ne vorrà sapere.

Anna non sa cosa fare, è pressata da sua madre e dalle sue ansie. Se Salvo venisse a sapere tutta la verità sulla piccola Irene, Salvatore se andrebbe secondo il suo parere. E allora perché non tornare al paesino, per proteggere la bimba?

La bella Imbriani sarà tremendamente confusa.

Anna medita di lasciare Milano

Continuando con le anticipazioni della nuova puntata Il Paradiso delle Signore, vedremo Salvatore e Anna in difficoltà. In particolare, Anna continuerà a ripensare al discorso di sua mamma sul fatto che, se raccontasse la verità a Salvatore sulla paternità di Irene, sicuramente la lascerebbe.

Intanto, Flora soffrirà in silenzio nel vedere Umberto distante da lei, e soprattutto legato alla contessa Adelaide, per la quale l'ha messa da parte.

Il flop della sfilata getterà Il Paradiso in cattive acque e Dante non farò che ridere alle spalle di Vittorio e di Guarnieri.

Gemma e Stefania a confronto

Dopo la scoperta della verità Stefania ha un primo confronto con Gemma.

Le due sembrano riconciliarsi, ma presto le cose cambieranno radicalmente, rovesciando ogni equilibrio.

Ci sarà un altro incontro anche tra Gloria e Stefania. La bella Moreau proverà ad avvicinarsi alla figlia, cercando comprensione. Purtroppo, la giovane Colombo non sarà ancora pronta a perdonare la madre.

Gloria soffrirà molto per l'ennesimo rifiuto e crederà che ormai sia troppo tardi per recuperare il rapporto con l'adorata figlia che ha ritrovato dopo così tanti anni di silenzi obbligati e sofferenza.