Le vicende connesse al più importante magazzino di moda milanese continuano a sorprendere milioni di telespettatori. Un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore andrà in onda mercoledì 2 marzo 2022 e gli spoiler rivelano che non mancheranno gli imprevisti. Tina e Sandro lasceranno Milano per tornare a Londra e recuperare il tempo perso. Dopo essere stata lasciata dal giovane Amato, Maria sarà disperata e nessuno riuscirà a confortarla. Dante continuerà a tramare contro Vittorio: la sua vendetta si starà concretizzando, grazie anche al sostegno della cugina Flora.

Per salutare i suoi amici, il dottor Conti organizzerà una festa per Tina e Recalcati.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Flora fa una domanda a Umberto

Nel corso della centodiciottesima puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa su Rai 1 il 2/3, Flora apprenderà che Umberto ha ceduto le quote dell'atelier a Romagnoli. La stilista sa quanto Vittorio tenga al suo negozio e per il suo bene chiederà al commendatore quando avrà intenzione di comunicare all'ex marito di Marta che presto arriverà un nuovo socio al Paradiso. La figlia di Achille Ravasi sarà al momento l'unica della famiglia Guarnieri a conoscere la vera motivazione che ha spinto Umberto a cedere al ricatto del furbo imprenditore americano.

Adelaide invece continuerà a nutrire la convinzione che tale gesto sia legato a seri problemi con la banca Guarnieri. Dopo essere stata lasciata da Rocco, Maria affoga nella disperazione. Nessuno sembrerà riuscire a consolare la giovane sarta che farà fatica a rivolgere persino la parola alle sue migliori amiche.

Il Paradiso 6, Anna non riesce a dire la verità a Salvo

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda mercoledì 3 marzo 2022, rivelano nel dettaglio che per Sandro e Tina arriverà il momento di lasciare la città. Una volta essersi riconciliati, i due coniugi decideranno di tornare a Londra e riprendere in mano la loro vita.

Per dare l'ultimo saluto ai suoi migliori amici, Vittorio organizzerà una festa a sorpresa in loro onore. La giovane cantante si commuoverà molto e non potrà fare a meno di ringraziare il dottor Conti per tutto il sostegno datole durante questo periodo delicato.

Nel frattempo Anna si sentirà parecchio in colpa per non aver ancora rivelato al suo fidanzato che la piccola Irene non sarà propensa a trasferirsi a Milano. Sarà sicuramente un duro colpo per Salvatore apprendere ciò, dopo che ha anche acquistato casa per loro. Dante intanto continuerà a lavorare per la realizzazione del piano: il suo bersaglio sarà Vittorio. Quest'ultimo invece non sarà ancora al corrente di ciò che ha fatto il suocero.