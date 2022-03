Maria De Filippi si prepara a portare in prime time il serale di Amici 2022, il fortunato talent show di successo giunto alla sua ventunesima edizione di messa in onda su Canale 5.

Anche quest'anno, i concorrenti che riusciranno ad accedere allo show di prima serata si ritroveranno a essere giudicati da un parterre di esperti. Ebbene, rispetto allo scorso anno, sarebbe previsto un cambio della giuria ad Amici, e tra i nomi in pole position spicca quello di Giorgia.

Le prime anticipazioni sul serale di Amici 2022: lo show in onda nel sabato sera di Canale 5

Nel dettaglio, le ultime anticipazioni sul serale di Amici 2022 rivelano che la trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda in prime time da sabato 19 marzo 2022.

Anche quest'anno, il talent show non sarà in onda in diretta ma verrà trasmesso in differita. La registrazione della prima puntata, stando alle ultime indiscrezioni social, sarebbe fissata tra il 16 e il 17 marzo.

Al momento non si conosce ancora il cast completo di cantanti e ballerini che sono riusciti ad accedere allo show di prime time, dato che manca ancora una puntata del pomeridiano domenicale, quella del 6 marzo, la quale sarà decisiva per i concorrenti di questa ventunesima edizione.

Stefano De Martino tornerebbe al serale di Amici 2022

Riflettori puntati in primis sulle sorti di Lda e Christian, due allievi amatissimi dal pubblico che, ad oggi, non hanno ancora conquistato l'accesso al serale di Amici di Maria De Filippi.

Intanto, però, emergono dei retroscena sul cast dei giudici di questa nuova edizione. Rispetto allo scorso anno, stando a quanto riportato sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, dovrebbe esserci un cambiamento in giuria.

Della "vecchia guardia" resisterebbe Stefano De Martino, l'ex ballerino del talent show Mediaset e ormai diventato uno dei conduttori di punta della seconda rete Rai.

Cambio giudici al serale di Amici 2022: ecco i favoriti e spunta Belen

De Martino, quest'anno, potrebbe ritrovarsi a giudicare le esibizioni dei concorrenti di Amici 2022 assieme a un mostro sacro della musica italiana. Trattasi della cantautrice Giorgia che, in questa ventunesima edizione del programma ha avuto modo di partecipare più volte in studio alle puntate domenicali.

Terza giurata di questa edizione potrebbe essere l'attrice Giulia Michelini, anche lei in passato già protagonista del talent show. E poi ancora, per tentare il "colpaccio" dal punto di vista auditel, Maria De Filippi potrebbe invitare Belen Rodriguez, la showgirl argentina attualmente al timone de Le Iene, protagonista anche del gossip per il ritorno di fiamma col suo ex marito Stefano De Martino, che ritroverebbe in studio ad Amici.