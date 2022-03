Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate che presto arriveranno anche in Italia, rivelano che la vita di Ramon verrà letteralmente stravolta per sempre.

Occhi puntati su un terribile attentato che finirà per avere delle conseguenze a dir poco disastrose sulla vita degli abitanti di Acacias 38. Ramon, ad esempio, dovrà fare i conti con un doppio lutto che lo lascerà senza parole e che lo porterà a cadere nel baratro della disperazione assoluta.

Un attentato devasta la vita di Ramon: anticipazioni Una vita nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita rivelano che il quartiere verrà stravolto da un attentato che, nel giro di pochi minuti, finirà per scombussolare per sempre l'esistenza dei vari abitanti.

L'esplosione sarà a dir poco mortale e distruttiva, tanto che raderà al suolo l'intero quartiere ma, soprattutto, porterà al decesso di diversi personaggi amatissimi dagli spettatori.

Il più colpito di tutti sarà sicuramente Ramon: sebbene l'uomo riuscirà a salvarsi da questo attentato e quindi non perderà la vita, farà poi i conti con un doppio lutto che lo lascerà sprofondare nel baratro e nella disperazione.

Le anticipazioni di queste nuove puntate della soap opera Una Vita, infatti, rivelano che dopo l'attentato in quartiere si farà la conta dei danni e, chi sopravvivrà dovrà anche prendere atto che ci sono state diverse morti.

Ramon scopre che sua moglie e suo figlio sono morti

Ramon, ad esempio, prima si imbatterà nel corpo senza vita di sua moglie Carmen e poi come se non bastasse, scoprirà che anche suo figlio Antonito è tra le vittime di questa terribile esplosione nel quartiere spagnolo.

Un duro colpo per l'uomo che, nel giro di pochi minuti, vedrà stravolta per sempre la sua esistenza e dovrà salutare due persone a lui care.

Ramon non nasconderà il suo immenso dolore e le anticipazioni della soap opera Una Vita rivelano che l'uomo si lascerà andare alla sopraffazione e alla disperazione totale.

Per lui, infatti, sarà molto difficile anche prendere parte alla cerimonia religiosa che si svolgerà in quartiere per ricordare e omaggiare tutte le vittime di questo terribile attentato.

Ramon disperato e non va al funerale: anticipazioni Una vita nuove puntate

Ramon non riuscirà a presenziare al funerale di sua moglie e suo figlio: il dolore è troppo grande per dare loro questo ultimo saluto, motivo per il quale preferirà evitare, crogiolandosi da solo nel suo immenso dispiacere.

Insomma un periodo non facile per Ramon che, tuttavia, potrà contare sul sostegno delle persone a lui care, come nel caso di Felipe.

Tuttavia, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita rivelano che tale attentato avrà delle conseguenze pesanti anche sulla salute dell'avvocato che, pure a distanza di anni, mostrerà dei chiari segnali di sofferenza.