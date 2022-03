Continua ad appassionare la soap opera Il Paradiso delle Signore. Nel corso degli episodi che occuperanno il palinsesto di Rai 1 da lunedì 21 a venerdì 25 marzo 2022, Dante Romagnoli (Luca Bastianello) raggiungerà un altro suo obiettivo: riuscirà a conquistare Beatrice Conti (Caterina Bertone).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, al 25 marzo: Stefania messa alle strette dalla madre Gloria

Nelle puntate dello sceneggiato che verranno trasmesse su Rai 1 dal 21 al 25 marzo, Stefania (Grace Ambrose) farà credere a Irene (Francesca Del Fa) e Maria (Chiara Russo) di essere fuggita a causa di una lite avuta con il padre Ezio (Massimo Poggio).

La giovane Colombo, in un confronto con Gemma (Gaia Bavaro) dopo aver scoperto di essere figlia di Gloria (Lara Komar), inviterà Marco (Moisé Curia) a non trascurare la sua sorellastra. Intanto la capo commessa Moreau ammetterà i suoi sbagli alla figlia Stefania con la speranza di farsi perdonare.

Gemma, invece, cercherà di far avvicinare Stefania e Gloria, senza riuscire nel suo intento. Quest’ultima, intanto, consiglierà a Ezio di riconciliarsi con la loro figlia. Veronica, invece, avrà un'idea per risolvere la situazione, Stefania e il padre avranno modo di parlare per merito dell'intervento di Gloria e Gemma. Quest’ultima, durante un invito a cena a Villa Guarnieri, scoprirà che Stefania ha soggiornato lì.

Furiosa, metterà alle strette la sorellastra, che ammetterà di essersi nascosta a Villa Guarnieri e non da Zia Ernesta (Pia Engleberth).

Anna ha dei dubbi sul futuro con Salvatore, Dante e Beatrice si baciano

Intanto Anna (Giulia Vecchio) confesserà a Beatrice di avere dei dubbi sul suo futuro con Salvatore (Emanuel Caserio), che intanto avrà un piano per non far finire la loro relazione, ma per il momento non potrà svelarlo a Marcello (Pietro Masotti).

Nel contempo i telespettatori assisteranno ad altri litigi tra Vittorio (Alessandro Tersigni) e Dante tra le mura del circolo.

Flavia (Magdalena Grochowska) scoprirà le bugie del marito, infatti verrà a conoscenza tramite Fiorenza (Greta Oldoni) che non ha ancora fatto avere a Dante la quota per consentirle di entrare a far parte alla cordata di imprenditori, per questo motivo sceglierà di raggiungerlo a Napoli.

Marcello e Ludovica (Giulia Arena) approfitteranno dell’occasione per vivere qualche momento di intimità. In seguito Barbieri si ingelosirà, non appena vedrà la sua amata e Ferdinando (Fabio Fulco) insieme a un pranzo di lavoro.

Flora (Lucrezia Massari) dirà a Umberto (Roberto Farnesi) di amarlo e successivamente racconterà i suoi problemi in amore a Ludovica. Non passerà molto per vedere quest’ultima mostrarsi finalmente in pubblico con Marcello.

Per concludere Beatrice tenterà di fare pace con Dante: i due si scambieranno un bacio passionale.