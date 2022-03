Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative agli episodi che saranno trasmessi dal 7 all'11 marzo preannunciano importanti novità per quanto riguarda la storyline che vede protagonista Gloria. Difatti Stefania sarà sempre più convinta che suo padre le stia nascondendo qualcosa.

Nello specifico, la ragazza crede che Ezio possa avere una tresca con un'altra donna. Mettendo insieme alcuni indizi, giungerà alla conclusione che questa persona sia proprio Gloria.

Pertanto deciderà di appostarsi in un angolo per spiare una conversazione fra i due. A questo punto la giovane Colombo capirà che dietro ai suoi sospetti c'è qualcosa di ben diverso, e che riguarda anche il suo passato. Intercettata una lettera scritta da Gloria, Stefania, leggendola, capirà quasi del tutto la verità. La capocommessa non potrà fare altro che confessarle di essere sua madre. La giovane, però, non reagirà affatto bene, rimanendo sconvolta da tale rivelazione. L'indomani Gloria proverà a parlarle per spiegarle come sono andate le cose, tuttavia la figlia non vorrà ascoltarla.

Il Paradiso, trame all'11 marzo: Stefania crede che il padre abbia una tresca con Gloria

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse dal 7 all'11 marzo svelano che Stefania continuerà a pensare che il padre abbia qualcosa da nascondere.

La ragazza, fermamente convinta che Ezio possa star tradendo Veronica, penserà di indagare, facendo domande ai suoi familiari. I sospetti della Venere si concretizzeranno su Gloria, giungendo alla conclusione che sia lei l'amante del padre.

Il Paradiso, anticipazioni fino all'11/3: la giovane Colombo spia i genitori

Convinta che il padre abbia una relazione con Gloria, Stefania deciderà di origliare una loro conversazione per capirne di più.

Nascostasi in un angolo, la ragazza riuscirà ad ascoltare le loro parole, giungendo a una dolorosa conclusione. Per avere conferma di ciò che ha ascoltato, cercherà ulteriori indizi. Dopo aver trovato una missiva di Gloria, e lettone il contenuto, avrà un confronto con Moreau, che le confesserà di essere sua madre.

Il Paradiso delle Signore, episodi 7-11 marzo: Stefania respinge la madre

Gli spoiler delle puntate de Il Paradiso che andranno in onda dal 7 all'11 marzo rivelano che Stefania non reagirà bene alla notizia che sua madre è viva, e è proprio Gloria. La donna, intanto, proverà ad avere un confronto con la figlia, per spiegarle le sue ragioni. La giovane Colombo, sconvolta dagli eventi, respingerà la madre, che, al contempo soffrirà per il rifiuto della figlia. Stefania, comprendendo che anche il padre le ha mentito, non vorrà tornare a casa Colombo, e si rifugerà dalle sue amiche. Tuttavia non racconterà loro quanto ha scoperto. L'unica persona con il quale riuscirà a confidarsi senza veli sarà Marco.