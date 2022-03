Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. La scoperta della reale identità di Gloria Moreau (Lara Komar) da parte di Stefania Colombo (Grace Ambrose), ovvero che la capo commessa è la madre che credeva morta, ha destabilizzato non poco la Venere. Dapprima datasi alla fuga, chiedendo un rifugio a Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) e alle ex coinquiline Irene Cipriani (Francesca Del Fa) e Maria Puglisi (Chiara Russo), la giovane Colombo sembrerà non riuscire a perdonare il genitore per averle omesso una verità così importante.

Grazie all'aiuto di Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) e di Gloria, Stefania avrà un dialogo col padre Ezio Colombo (Massimo Poggio), alla fine del quale esternerà le proprie emozioni a riguardo all'amico Marco.

Stefania e l'opportunità di avere nuovamente una madre sulla quale fare affidamento

Il rapporto tra Gloria e Stefania, vestendo i ruoli di capo commessa e Venere, è sempre stato speciale, in quanto Moreau è riuscita pian piano a conquistare la fiducia della figlia e quest'ultima si è lasciata andare a qualche piccola confessione col suo superiore.

Dal momento in cui, però, la giovane Colombo ha intercettato una lettera di Gloria, comprendendo che la donna era la madre che ha sempre creduto deceduta, il rapporto professionale e relazionale costruito tra le due è parso sfaldarsi in un batter d'occhi.

Metabolizzare una così 'pesante' verità non è di certo semplice, specialmente per una ragazza giovane e provata dall'assenza di un genitore come Stefania.

Il fatto di sapere perfettamente cosa si prova a crescere senza la figura genitoriale materna, però, potrebbe consentire con maggior naturalezza alla Venere di darsi, e dare di conseguenza a Moreau, l'opportunità di rimediare in tal senso.

Stefania, grazie al dialogo con Ezio, potrebbe perdonare sua madre Gloria

Alla stregua di un film thriller, bisogna conoscere alcuni retroscena per comprendere appieno gesti e parole di alcuni personaggi. Come per la pellicola di genere thriller, anche Stefania dovrebbe avere un quadro completo delle motivazioni che hanno spinto la madre Gloria a fingersi morta.

Gli interrogativi della commessa del grande magazzino meneghino a riguardo potrebbero trovare una risposta nella puntata della soap opera che andrà in onda giovedì 24 marzo, quando Ezio avrà un dialogo con la figlia.

In quell'occasione, Colombo senior potrebbe raccontare a Stefania che Gloria è dovuta fuggire in Francia, cambiando il proprio cognome da Morelli a Moreau, perché accusata di praticare aborti, a causa di un equivoco legato a un parto spontaneo.

Gloria ha, quindi, dovuto fingere di essere morta per evitare di essere arrestata.

Conoscendo i retroscena della storia di Moreau, Stefania potrebbe essere spinta a perdonare finalmente la madre.