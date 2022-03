Prosegue l'appuntamento con la soap Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Natalia, la quale porterà avanti la sua faida nei confronti di Marcos e, in queste nuove puntate della soap, si scoprirà la verità che si cela dietro l'odio tra i due.

Spazio poi alle vicende di Alodia, la quale si convincerà di essere in dolce attesa di un bambino e questa situazione la metterà in serio pericolo di vita.

Anticipazioni nuove puntate Una vita: Marcos smascherato

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita che andranno in onda prossimamente nel daytime pomeridiano di Canale 5, rivelano che per Marcos arriverà il momento della resa dei conti finale.

Da tempo, infatti, è evidente l'odio di Natalia nei suoi confronti, tale da portare anche le due famiglie sull'orlo di una guerra.

Ma per quale motivo c'è tutto questo astio? La verità affonda le proprie radici nel passato, dato che Marcos ha perpetrato dei ripetuti abusi nei confronti di Natalia.

Natalia vittima dei ripetuti abusi da parte di Marcos

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita, rivelano che verrà fuori questa amara verità sul conto dell'uomo: approfittando del fatto che Natalia, ancora ragazzina, frequentava casa sua per via del legame con Anabel, Marcos non si faceva problemi ad abusare di lei e del suo corpo.

Un terribile segreto che ha rovinato per sempre la vita di Natale, profondamente segnata e condizionata da queste violenze che ha subito.

Cosa succederà a questo punto? Dopo che questa amara e atroce verità verrà a galla, Aurelio deciderà di portare a termine la sua missione di vendetta nei confronti di Marcos? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera iberica in onda su Canale 5.

Alodia si ritrova in pericolo di morte: Una vita anticipazioni nuove puntate

E poi ancora, le anticipazioni di Una vita rivelano che in queste nuove puntate si tornerà a parlare anche delle vicende di Alodia.

La donna si convincerà di essere in dolce attesa di un bambino e, complici anche una serie di altri problemi personali, finirà per assumere qualche pillola di troppo, che finirà per mettere a rischio la sua stessa vita.

La donna si ritroverà così in serio pericolo di morte: a rendersi conto della gravità della situazione sarà Ignacio, che deciderà di intervenire tempestivamente.

L'uomo, infatti, sottoporrà Alodia ad una lavanda gastrica immediata, fatta in casa grazie all'aiuto di Bellita. Solo in questo modo, l'aspirante medico riuscirà ad evitare il peggio e salvare la donna da quella che poteva essere una possibile morte per eccesso di farmaci.