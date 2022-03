Da qualche giorno è iniziata l'avventura dei naufraghi all'Isola Dei Famosi e, nonostante sia cominciato da poco il loro gioco, gli animi iniziano ad essere già molto tesi. Dopo la puntata di lunedì 28 marzo, dove Nicolas ed Estefania, in qualità di leader, hanno mandato al televoto Laura e Clemente Russo, alcuni concorrenti hanno accusato l'attore di usare strategia e di essere un calcolatore.

Gli attacchi dei naufraghi nei confronti di Nicolas

Dopo la puntata dell'Isola dei Famosi del 28 Marzo 2022, a seguito della nomination ricevuta da Nicolas, Laura Maddaloni si è sfogata con il gruppo dicendo: "Io ero più contenta se lui mi diceva che siccome eravamo una coppia forte, provava a mandarci via.

Questa è una sua strategia, complimenti. Ha detto una frase che mi ha dato fastidio, cioè quella che nomina i più forti che stima come campioni. Io non ho capito sta frase, spiegatemela voi. Se questa è una tattica gli faccio i miei complimenti, ma è una tattica debole. Se mi vuoi prendere in giro, sappi che a me non la fai. Non mi dire neanche che siamo sportivi perché sportivi è una cosa, stupidi è un’altra". La nomination di Nicolas non è stata capita neanche da Roberta Morise, la quale, dopo aver scoperto che la volontà di nominare Clemente e Laura è nata solamente da lui, ha commentato dicendo: "Estefania è una persona alla quale voglio bene, ma mi sono sentita di rimproverarla. Lei ha una sua testa e può decidere da sola.

Ce l’ho avuta sopratutto con Nicolas, perché ho trovato fuori luogo la sua nomination. Non mi piacciono le persone calcolatrici e poche schiette”.

Isola, scontro anche tra Zequila e Jeremias

Nella puntata andata in onda il 28 marzo dell'Isola dei Famosi, anche tra Antonio Zequila e Jeremias Rodriquez si è scatenato il malumore.

Durante il collegamento con Ilary Blasi infatti, si è accesa una grande lite dove Jeremias spiegava di non aver apprezzato il comportamento di Zequila durante il nubifragio che ha costretto i naufraghi a lasciare momentaneamente l’Isola. Secondo quanto detto dal fratello di Belen, avrebbe voluto vedere Antonio più impegnato nel costruire la capanna invece che rimanere a non fare nulla, per poi essere anche il primo a mettersi a dormire dentro la capanna, e l’ha rimproverato dicendo: ”Tu non sei un uomo”.

A queste parole, Antonio si è infastidito e ha iniziato a sbroccare dicendo: “A me ha detto che non sono un uomo e questa cosa non la sopporto”. Jeremias a questo punto ha perso le staffe dicendo: “Girati dall’altra parte, non guardarmi e girati di là”. Tuttavia poi Antonio e Floriana hanno abbandonato la Palapa poiché sono stati eliminati dal televoto, ma potrebbero ritornare in futuro da Playa Imboscada.