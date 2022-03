Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Il rapporto tra Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Tina Amato (Neva Leoni) è avanzato spesso sui binari dell'amicizia e della lealtà reciproca, a parte una parentesi passionale che i due si sono concessi a casa del proprietario del grande magazzino meneghino. In quell'occasione la cantante dimenticò un foulard sotto al letto di Vittorio, oggetto ritrovato successivamente e fortuitamente da Sandro Recalcati (Luca Capuano).

Facile intuire come il discografico non la prese affatto bene, ma i due amici finirono comunque per far pace. Conti, inoltre, ha fornito il suo supporto per aiutare Recalcati a far nuovamente breccia nel cuore della giovane Amato.

Tina ha inventato di essere stata tradita da Sandro

Le anticipazioni della soap opera italiana per il 2022 rivelano che da quando Tina è tornata a Milano ha raccontato alle persone care di aver scoperto che Sandro avesse una storia clandestina con un'altra donna. Raccontando ciò, però, la cantante ha sempre avuto uno strano atteggiamento che ha fatto sospettare i telespettatori che la verità risiedesse da un'altra parte.

In effetti, si scoprirà che la giovane Amato ha inventato di essere stata tradita da Sandro, avendo utilizzato tale menzogna al fine ultimo di giustificare con le persone care la separazione avvenuta col marito.

Malgrado ciò, Sandro ha anch'esso fatto ritorno nel capoluogo lombardo e, grazie all'aiuto di Vittorio, è riuscito a riconquistare Tina.

Amato junior potrebbe essere incinta di Vittorio e lui chiederle di mentire a Sandro

Tina non è dunque nuova alle bugie e, come dice il celebre proverbio "Il lupo perde il pelo ma non il vizio", la cantante potrebbe ancora una volta rifugiarsi nella menzogna pur di edulcorare le prossime faccende che la riguarderanno.

La notte di passione tra la giovane Amato e Vittorio, la quale sembrava oramai essere relegata nel dimenticatoio, tornerebbe alla ribalta dal momento in cui la cantante si accorgerebbe di essere in stato interessante.

Tina, difatti, potrebbe accorgersi di essere incinta di Vittorio quando si troverebbe a Londra con Sandro. Non potendo accampare alcuna scusa col discografico per far ritorno a Milano dopo essere appena sbarcati in Gran Bretagna, la cantante telefonerebbe a Conti per metterlo al corrente.

La reazione di Vittorio, però, potrebbe essere inaspettata, in quanto il proprietario dell'atelier non si sentirebbe pronto a diventare padre, consigliando a Tina di far credere a Sandro che il figlio che ha in grembo sia di quest'ultimo.