Non è stata una giornata semplice, quella di mercoledì 2 marzo 2022, per Soleil Sorge all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. L'italo-americana, che è stata una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Reality Show, non è stata scelta né da parte di Miriana Trevisan, né da Jessica Selassié per partecipare all'attività radiofonica dei gieffini. La fashion blogger non è stata entusiasta per quanto accaduto ed ha optato per chiudersi in sauna e provare a rilassarsi e distendersi. Successivamente non sono mancati i commenti sull'atteggiamento di Soleil da parte di altri concorrenti.

Soleil rifiuta l'invito di Jessica

Andando con ordine e ricostruendo i fatti, Soleil Sorge ha deciso di chiudersi in sauna ma, poco dopo, Jessica Selassié ha tentato di avvicinarsi a lei. La principessa ha cercato di assicurarsi che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non se la fosse presa troppo. Inoltre la 26enne ha voluto proporre uno scambio con Manila Nazzaro che aveva proposto, in modo gentile, di lasciare il posto libero per l'attività radiofonica all'influencer. Jessica ha così pregato Sorge di raggiungerla ma quest'ultima si è rifiutata invitando la principessa a lasciarla sola. La gieffina è apparsa molto infastidita per la situazione e ha provato a sviare il discorso ribadendo alla compagna d'avventura di non preoccuparsi per lei ma, al contrario, di pensare a portare avanti la radio così come era stata pianificata, in quanto secondo Soleil, non sarebbe stato più plausibile rivedere le parti assegnate.

La fashion blogger ha poi espresso tutto il proprio risentimento: "Le cose contano quando vengono fatte sul momento". Jessica, desolata per quanto successo, ha voluto rinnovare il proprio dispiacere ed ha lasciato da sola Sorge in sauna. L'italo-americana è sembrata persa nei suoi pensieri e rattristata per non essere stata scelta e non sono mancate le lacrime.

I commenti dei gieffini su Sorge dopo la radio

Dopo aver effettuato l'attività radiofonica Jessica Selassié ha commentato quanto accaduto con Soleil con Manila Nazzaro, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. La principessa ha sottolineato che conoscendo la fashion blogger non sarebbe mai venuta a fare la radio. Sorge è rimasta in sauna e, successivamente, ha deciso di dedicarsi al nuoto in piscina rimanendo completamente sola.

La showgirl campana ha voluto rincuorare la 26enne etiope affermando che non ha fatto nulla di male. Jessica è infatti sembrata molto pensierosa e ha affermato di aver scelto l'ex Miss Italia in quanto era certa di compiere al meglio l'attività alla radio e perché Manila sarebbe riuscita a mettere le partecipanti a proprio agio. Secondo la foggiana non dovrebbero esistere questi tipi di spiegazioni quando si parla di amicizia. Nazzaro spera che Selassié comprenda e valuti al meglio le persone cui tenersi accanto. Sophie ha espresso il proprio pensiero dicendo che Jessica c'è sempre stata per lei e, anzi, ha ammesso che sarebbe più felice se a vincere il reality fosse proprio la principessa.

.