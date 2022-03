Continua l'appuntamento pomeridiano con la soap di Rai 01 Il Paradiso delle Signore. Un nuovo episodio andrà in onda venerdì 4 marzo 2022 e le anticipazioni da poco diffuse rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Maria sarà a pezzi per essere stata lasciata da Rocco, pochi mesi prima delle nozze. Su consiglio di Stefania, la signorina Puglisi deciderà di prendere il primo treno per Roma e raggiungere l'ex fidanzato. Diventato socio di Vittorio, Dante consegnerà ad Umberto la missiva sottratta nella sua villa. Guarnieri sarà amareggiato: il suo piano per sconfiggere Romagnoli non avrà esito positivo.

Come se non bastasse, Conti si troverà a dividere il negozio con il suo peggior nemico: l'ex amante della moglie.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Maria va a Roma da Rocco

Durante il centoventesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso venerdì 4 marzo 2022, Umberto continuerà a pensare quanto male ha causato a Vittorio. Il dottor Conti ha lottato per mandare avanti la sua creatura che adesso sarà costretto a dividere con l'ex amante della moglie. Il ricatto di Romagnoli è stato per il commendatore un colpo basso. Tuttavia il padre di Marta arriverà a pensare a un gesto estremo per minacciare Dante. Purtroppo il suo piano sfumerà e l'imprenditore americano continuerà a godersi la sua vittoria.

Nel frattempo Stefania cercherà in tutti i modi di tirare su il morale a Maria, suggerendole che il suo atteggiamento da "vittima" non porterà a nulla. La signorina Puglisi deciderà di reagire e prendere in mano la situazione: preparerà le valigie per andare a Roma e affrontare nuovamente Rocco. Il giovane Amato tornerà insieme alla sua compaesana?.

Il Paradiso 6, Salvatore decide di assecondare Irene

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 4 marzo, rivelano nel dettaglio che Salvatore deciderà di assecondare la piccola Irene. Il titolare della Caffetteria vorrà lasciare tutto il tempo necessario alla piccola di convincersi che trasferirsi a Milano sia una buona opportunità.

Imbriani sarà grata al fidanzato per la comprensione e continuerà a sostenere la figlia. Dopo aver ottenuto ciò che desiderava, Dante restituirà la lettera di confessione che il commendatore aveva scritto a Flora. Umberto nel frattempo continuerà a nascondere tutta la verità ad Adelaide. Per la contessa infatti, le quote dell'atelier sono state vendute a fronte di alcuni problemi legati alla banca Guarnieri. Intanto Vittorio si troverà costretto a dividere il suo negozio con l'uomo che le ha "rubato" la moglie. La riuscita del piano di Dante sarà una bruciante sconfitta per il direttore del grande magazzino.