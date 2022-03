Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 17 marzo svelano nuovi colpi di scena. Umberto scoprirà che Stefania si nasconde nella foresteria della villa. Guarnieri, però, non sarà affatto felice di sapere che la ragazza si nasconde lì, e le darà qualche giorno di tempo per trovare una nuova sistemazione. Marco continuerà a mantenere le distanze da Gemma, la quale noterà l'allontanamento del fidanzato. Pertanto, per affrontarlo, deciderà di presentarsi a Villa Guarnieri.

Stefania, intanto, dopo aver assistito a un bacio tra la sorellastra e il collega, capirà che è giunto il momento di trovare un altro alloggio. L'arrivo della madre di Anna creerà nuove tensione nella relazione fra la giovane Imbriani e Salvatore. Dante e Fiorenza passeranno all'attacco, studiando un nuovo piano per mettere in difficoltà Vittorio. I due cugini penseranno di boicottare la sfilata di lancio della nuova collezione.

Il Paradiso, episodio 17 marzo: Gemma si presenta a Villa Guarnieri

Stando alle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 17 marzo, Umberto scoprirà che Stefania si nasconde nella foresteria della villa. Il commendatore, però, non reagirà affatto bene, tanto da far capire alla ragazza che sarebbe meglio se trovasse una nuova sistemazione.

Marco, intanto, pur di stare vicino alla giovane Colombo, finirà per allontanarsi da Gemma. La giovane Zanatta, però, noterà che il fidanzato sta assumendo un atteggiamento diverso, e deciderà di prendere in mano la situazione. La ragazza, infatti, si presenterà presso l'abitazione di Marco per parlare con lui.

Il Paradiso, spoiler 17/3: Stefania capisce di dover lasciare la villa

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso che sarà il 17 marzo preannunciano che, Gemma, giunta a Villa Guarnieri, su riconcilierà con Marco. Stefania, assistendo per caso ad un loro bacio, capirà che è arrivato il momento di lasciare la foresteria, e trovarsi una nuova sistemazione. Al contempo, arriverà a Milano la madre di Anna.

La presenza della donna non farà altro che mettere ancora più in crisi il rapporto fra sua figlia ed il giovane Amato.

Il Paradiso delle Signore, puntata 17/3: Dante e Fiorenza vogliono boicottare la sfilata

Che Dante e Fiorenza fossero due persone di cui non si ci può fidare si era già capito da tempo, tuttavia nel corso della puntata del 17 marzo emergerà ulteriormente la loro malvagità. i due cugini, infatti, orchestreranno un piano per minare l'immagine di Vittorio e de Il Paradiso. Pertanto penseranno di boicottare la sfilata per il lancio della collezione primaverile.