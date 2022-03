I colpi di scena nella telenovela iberica Una Vita continuano a non farsi attendere. Nel corso delle puntate in onda su Canale 5 dal 14 al 19 marzo 2022, la cameriera Soledad López e Marcos Bacigalupe vivranno un momento di intimità nel momento meno opportuno, ovvero sotto lo sguardo di Anabel. Intanto Antonito Palacios si vedrà costretto ad andarsene via momentaneamente per motivi lavorativi.

Anticipazioni Una vita, puntate al 19 marzo: Anabel sorprende Soledad tra le braccia di suo padre Marcos

Negli episodi che i telespettatori avranno modo di seguire sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 14 a sabato 19 marzo, Aurelio svelerà a Genoveva dei particolari sul passato di Marcos, ossia che era un mercenario al servizio di suo padre Don Salustiano.

Quesada e Bacigalupe saranno contenti quando apprenderanno tramite i giornali che la Spagna sarà neutrale durante la guerra in Europa.

Successivamente Aurelio si servirà della complicità della sorella Natalia per corteggiare Anabel: inoltre i Quesada troveranno il modo per convincere i Bacigalupe a recarsi in un luogo isolato tendendogli un’imboscata. Anabel dopo aver fatto una passeggiata con Aurelio, rientrerà a casa in anticipo e rimarrà delusa trovando Soledad tra le braccia di suo padre Marcos: Quesada approfitterà della situazione per avvicinarsi ancor di più alla fanciulla.

A proposito di Quesada, non passerà molto per vedere Genoveva accettare di entrare in affari con lui e Natalia. Quest'ultima, proprio quando sarà intenta a svelare a Salmeron delle comode verità su Marcos, verrà interrotta da Miguel, desideroso di avere un confronto con Anabel.

Lolita preoccupata per Antonito, Daniela desta dei sospetti a Miguel

Alodia e Casilda rimarranno senza parole vedendo Soledad acquistare degli abiti nuovi eleganti e costosi: quest’ultima farà sapere alle amiche di aver vinto alla lotteria, ma in realtà si tratterà di un inganno e Fabiana non vedrà l’ora di smascherarla.

Antonito lascerà il quartiere per svolgere una missione diplomatica in Marocco: Lolita farà un sospiro di sollievo appena riceverà un telegramma dal marito, ma la sua serenità avrà breve durata.

La madre di Moncho tornerà infatti a temere il peggio, dopo aver parlato con Ramon. Nel frattempo anche Sabina riceverà un telegramma dalla Svizzera: Daniela dopo averlo letto senza farsi vedere farà una telefonata dal contenuto misterioso, destando sospetti a Miguel.

La sintonia tra Jacinto e Indalecia invece farà preoccupare Fabiana.

Nel frattempo zia Benigna sorprenderà il portinaio insieme a Indalecia, dopo essere rientrata nel quartiere iberico senza alcun preavviso proprio con l’obiettivo di tenerli sotto controllo.

Infine José Miguel, dopo la forte insistenza della moglie Bellita, accoglierà Ignacio nella loro abitazione.