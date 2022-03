Proseguono gli appuntamenti tv della soap opera "Il Paradiso delle Signore". Le anticipazioni dell'episodio numero 129, che andrà in onda su Rai 1 nel pomeriggio di giovedì 17 marzo, preannunciano diverse novità interessanti per i vari protagonisti dello sceneggiato.

Umberto chiede a Stefania di lasciare la sua abitazione

Umberto (Roberto Farnesi) scoprirà il nascondiglio di Stefania in casa Guarnieri e avrà una pesante reazione: il commendatore non vuole essere coinvolto nelle vicende della famiglia Colombo. Umberto si sentirà quindi in parte complice della fuga della figlia di Ezio Colombo (Massimo Poggio) e chiederà a Stefania di lasciare l'abitazione: in particolare le darà due giorni a disposizione per abbandonare la villa.

Fiorenza e Dante continueranno nei propri piani "diabolici" per ostacolare il dottor Conti e di fatto il grande magazzino: i due cugini si uniranno per mettere in atto un boicottaggio ai danni della sfilata organizzata da Vittorio, non vedendo di buon occhio tale iniziativa.

Anna alle prese con l'arrivo della madre che potrebbe far cambiare il suo rapporto con Salvatore

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Anna Imbriani e la sua relazione con Salvatore Amato (Emanuel Caserio): nuovi colpi di scena animeranno la vita della ragazza, che ben presto farà i conti con l'arrivo di sua mamma in città: questa novità potrebbe avere delle ripercussioni sul rapporto con il barista.

L'arrivo a Milano della madre di Anna infatti provocherà una serie di incomprensioni tra Salvatore e la sua fidanzata.

Stefania assiste al bacio tra Marco e Gemma: decide di andarsene dalla villa

Nel frattempo il rapporto tra Marco (Moisè Curia) e Gemma rischierà di compromettersi, al punto che la ragazza prenderà una decisione volta a capire il motivo del cambiamento improvviso del giovane giornalista, che continuerà a essere misterioso con Gemma.

La ragazza, in particolare, sceglierà di recarsi presso la villa della famiglia Guarnieri per fare chiarezza.

Proprio in questa occasione Stefania scoprirà inaspettatamente che c'è una relazione sentimentale tra il giovane Marco Sant'Erasmo e la sua sorellastra Gemma (Gaia Bavaro). Dopo aver assistito al bacio dei due innamorati, Stefania si renderà conto che è arrivato il momento giusto di lasciare l'abitazione di proprietà dei Guarnieri, comprendendo di essere di troppo all'interno della villa.