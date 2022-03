Nuovo appuntamento con le novità su Il Paradiso delle Signore, la soap opera protagonista della rete ammiraglia Rai. Le trame delle nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere dal 28 marzo al 1° aprile sui teleschermi italiani raccontano che Salvo Amato progetterà un futuro lontano da Milano. La storia d'amore tra Ludovica Brancia (Giulia Arena) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti), intanto, attraverserà una crisi.

Scendendo nei dettagli, Salvo inizierà a progettare una vita lontano da Milano. A tal proposito, la madre di Anna apparirà contraria al legame tra sua figlia e il fidanzato.

Intanto Marcello scoprirà che il giovane Amato ha intenzione di trasferirsi e quindi di lasciarlo solo a condurre il bar. Ovviamente ci rimarrà malissimo in quanto profondamente legato al figlio di Agnese. Marcello, infatti, apparirà talmente deluso da non presentarsi in caffetteria. Fortunatamente i due amici riusciranno a fare pace dopo un duro confronto.

Flavia abbandonata dal marito Jean Paul

Dagli spoiler de Il Paradiso in onda dal 28 marzo al 1° aprile in prima visione sui teleschermi di Rai 1 si apprende che Flavia racconterà a sua figlia Ludovica che suo marito Jean Paul l'ha abbandonata e per questo è finita in una grave crisi economica.

La ragazza, a questo punto, si farà impressionare dal racconto della madre, appena lasciata dal marito. Pertanto, deciderà di concederle una seconda chance.

A questo punto ci sarà un colpo di scena: Ferdinando deciderà di pagare la quota finanziaria di Flavia.

La storia d'amore di Ludovica e Marcello inizia a scricchiolare

Allo stesso tempo, Umberto (Roberto Farnesi) regalerà a Flora degli orecchini costosi.

Un gesto che sarà frainteso dalla stilista del grande magazzino, peraltro innamorata di lui ma non ricambiata. A tal proposito, la figlia del defunto Achille (Roberto Alpi) non apparirà per nulla disposta a perdonare il commendatore.

Ludovica e Ferdinando (Fabio Fulco), invece, saranno sempre più complici. Una situazione, che desterà il risentimento di Marcello (Pietro Masotti). Per questo motivo, la storia d'amore tra Barbieri e la giovane Brancia inizierà a scricchiolare sempre di più.