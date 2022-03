Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 21 a venerdì 25 marzo ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno le vicende che ruotano attorno a Stefania e Gloria. Infatti, dopo avere scoperto la vera identità della capocommessa, la giovane Colombo rifiuterà di avere rapporti con sua mamma. Nel frattempo, Gloria tenterà di riappacificarsi con sua figlia, ma non ci riuscirà, finché le due donne avranno un aspro confronto.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 25 marzo: Stefania non perdona Gloria

La vita di Stefania è stata scombussolata dopo avere scoperto che sua madre non era deceduta in un incidente, come le aveva fatto credere per anni suo padre. Infatti, Ezio aveva raccontato a sua figlia di essere rimasta orfana di mamma quando era piccola, non rivelandole che la capocommessa de Il Paradiso delle signore era in realtà sua madre. Nelle puntate che andranno in onda fino al 25 marzo, Stefania continuerà a mentire con le sue amiche Irene e Maria, facendo credere loro di avere litigato con suo papà e, nel frattempo, non perdonerà Gloria. Infatti, la giovane Colombo continuerà a non accettare la verità, rifiutando un confronto con sua mamma.

Il Paradiso delle signore, episodi al 25 marzo: Stefania estromette Gloria dalla sua vita

A quel punto, Gemma tenterà di aiutare la sua sorellastra a riappacificarsi con Gloria. Infatti, Zanatta proverà a convincere Stefania a fare un passo verso sua mamma, ma la giornalista sarà categorica e non vorrà avere niente a che fare con la donna.

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che la giovane Colombo vorrà estromettere Moreau dalla sua vita. Nel frattempo, la capocommessa tenterà di convincere Ezio a provare a recuperare il rapporto con la figlia.

Il Paradiso delle signore, puntate al 25 marzo: Ezio ha un confronto con Stefania, grazie a Gloria e Gemma

Tutti i familiari di Stefania cercheranno di risolvere la situazione che si è venuta a creare a casa Colombo. Se da un lato Veronica avrà un’idea per fare riappacificare il suo fidanzato con la giornalista, dall’altro lato, invece, Gloria e Gemma riusciranno a collaborare per permettere a Ezio di parlare con Stefania. La capocommessa e la giovane Zanatta riusciranno nel loro intento e il signor Colombo incontrerà sua figlia. Nel frattempo, Gloria avrà un aspro confronto con sua figlia. Le anticipazioni delle prossime puntate, però, non rivelano se dopo essersi incontrate, le due donne troveranno un punto di incontro o se la Venere continuerà ad estromettere sua madre dalla sua vita. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction di Rai 1.