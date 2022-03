Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 14 a venerdì 18 marzo, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, a causa di un equivoco tutti penseranno che Eda soffra di depressione. Inoltre, la giovane protagonista per sbaglio scambierà la sua borsa con quella di Pina e tutto ciò porterà ad una serie di fraintendimenti.

Poco dopo, Eda e Serkan saranno pronti per la prima ecografia del figlio che la donna porta in grembo.

I due però, finiranno per litigare perché Bolat vorrà sapere il sesso del bambino mentre la moglie preferirà aspettare. L'architetto non riuscirà proprio a resistere e quindi scatterà una foto al monitor e poi convocherà un team di esperti con l'aiuto di Engin. Questo team avrà il compito di dire a Serkan se Eda aspetta un maschio o una femmina.

Tutti si convinceranno che Eda è depressa

Nelle puntate in onda la prossima settimana su Canale 5, il piano elaborato per salvare l'Art Life, fallirà a causa dell'atteggiamento di Serkan e anche dei dipendenti improvvisati che si dimostreranno inadatti a svolgere il ruolo che gli verrà assegnato.

Intanto, a causa di un fraintendimento tutti si convinceranno che Eda è depressa.

Nel mentre, tra Pina e la giovane protagonista ci sarà uno scambio di borse che porterà ad altri equivoci.

Poco dopo Piril , Engin e Serkan scopriranno che Eda avrà preso un appuntamento con la signora Nuray. In particolare, questo incontro tra quest'ultima e la giovane protagonista potrebbe risolvere i problemi del nuovo studio di architettura.

Nel frattempo Serkan porterà a termine l'acquisto della casa per andare a vivere con la sua famiglia.

Eda e Serkan litigheranno per il sesso del nascituro

Successivamente, durante una cena Erdem metterà in giro la voce che Eda soffre di depressione e non solo. Infatti, la donna dirà anche che Eda tradisce Serkan con il suo ex e farà credere a tutti che è Pina in dolce attesa e non Eda.

Poco dopo, Eda farà la sua prima ecografia e finirà per discutere con suo marito che vorrebbe sapere il sesso del bambino mentre lei vuole aspettare ancora.

Bolat però non vorrà assolutamente aspettare e quindi scatterà una foto al monitor in cui ci sarà l'immagine del neonato. Poi, l'architetto si farà aiutare da Engin e deciderà di convocare un gruppo di esperti che avranno il compito di studiare l'immagine e poi comunicheranno a Serkan se Eda sarà in attesa di un maschio o una femmina.

Non ci resta che attendere il passaggio televisivo delle nuove puntate per scoprire se Serkan riuscirà a sapere in anticipo il sesso di suo figlio.