Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 28 marzo a venerdì 1° aprile ci saranno colpi di scena nelle vicende sentimentali di Stefania, Gemma e Marco. A tal proposito, la giornalista proverà a stare lontana dal fidanzato della sua sorellastra, ma le cose non andranno come previsto. Infatti, Irene inizierà a sospettare che la Venere si sia invaghita del nipote di Adelaide. Nel frattempo, anche Di Sant'Erasmo avrà sospetti sulla giovane Colombo e le chiederà chiarimenti sui sentimenti che prova per lui.

Stefania, invece, subirà passivamente l'atteggiamento di Gemma ma, alla fine, fra i due giornalisti scoppierà la passione.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni all'1/4: Stefania è succube della fidanzata di Marco

Stefania è stata sempre protettiva nei confronti di Gemma e ha cercato di fare prendere le scelte giuste alla sua sorellastra in diverse occasioni. Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, però, la giovane Colombo ha iniziato ad avvicinarsi al fidanzato di Zanatta, al punto da farsi aiutare a nascondersi durante la sua fuga. Il rapporto fra la figlia di Gloria e la figlia di Veronica si è incrinato e le sorellastre avranno un forte litigio. Nelle prossime puntate della fiction di Rai 1 ci saranno numerosi colpi di scena, perché, inizialmente, la figlia di Ezio proverà ad allontanarsi dal collega e, per riuscire nel suo intento, deciderà di lasciare il lavoro per la redazione de Il Paradiso Market.

Inoltre, Stefania subirà passivamente l'atteggiamento della sorellastra. A quel punto, Irene starà vicina alla sua amica e la spronerà ad agire e a non farsi abbattere.

Il Paradiso delle signore, trame all'1/4: Marco chiede a Stefania se prova sentimenti per lui

Nel frattempo, nonostante i tentativi di Stefania di stare lontana dal nipote di Adelaide, i sentimenti che la figlia di Ezio proverà per il collega inizieranno a essere visibili anche agli occhi delle persone vicine a lei.

A tal proposito, Irene noterà atteggiamenti strani nella Venere e, pertanto, sospetterà che dietro la decisione della sua amica di lasciare la redazione, c'entri Marco e i sentimenti che potrebbe nutrire per il collega. Cipriani, infatti, ipotizzerà che dietro alla decisione della sua collega di lasciare il posto come giornalista de Il Paradiso Market, ci possa essere un interesse che la figlia di Gloria possa avere iniziato a provare nei confronti del nipote di Adelaide.

Al momento, però, non è chiaro come riuscirà ad arrivare a tale conclusione Cipriani ma, lavorando e trascorrendo il tempo libero con la sua amica e con Di Sant'Erasmo, Irene potrebbe avere notato qualche atteggiamento strano da parte di entrambi. Inoltre, non sarà soltanto la Venere ad accorgersi di quanto starà accadendo alla figlia di Ezio. Infatti, anche il giornalista vorrà vederci chiaro e sarà esplicito, arrivando a dire che Stefania provi un interesse sentimentale per lui. A quel punto, la giovane Colombo negherà tale eventualità.

Il Paradiso delle signore, puntate all'1/4: fra Stefania e Marco scoppia la passione

Nel frattempo, Gemma tenterà il tutto e per tutto per mantenere unita la sua famiglia.

Negli episodi che verranno trasmessi in televisione fra il 28 marzo e venerdì 1° aprile, la giovane Zanatta farà una proposta a Veronica e al suo patrigno. Al momento, non è chiaro cosa escogiterà la Venere e cosa proverà a dire a sua mamma e a Ezio, ma è ipotizzabile che la sorellastra di Stefania abbia qualche idea sulle nozze rimandate di Colombo e sua madre.

Le anticipazioni non rivelano ulteriori dettagli su quanto accadrà ai due fidanzati e se Gemma riuscirà nel suo intento di permettere a sua mamma di coronare il suo sogno d'amore. Purtroppo, Gemma rischierà di perdere il suo fidanzato, perché la situazione precipiterà in breve tempo. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che, dopo una cena a casa Colombo, Marco si recherà da Stefania e fra i due giornalisti scoppierà la passione.

Attualmente, non è ancora chiaro cosa accadrà nel dettaglio fra i due giornalisti. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Gemma verrà lasciata dal compagno e se la figlia di Veronica si vendicherà della sorellastra, per averle portato via il fidanzato.