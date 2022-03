L'appuntamento con L'Isola dei famosi 2022 ritorna questo giovedì 24 marzo con la messa in onda della seconda puntata settimanale in diretta tv su Canale 5.

Le anticipazioni sul reality show condotto da Ilary Blasi rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi concorrenti che si metteranno in gioco in questa sedicesima edizione ma ci sarà spazio anche per la prima eliminazione definitiva dalla gara e, tra quelli a rischio figura anche Ilona Staller con il suo socio Marco Melandri.

Anticipazioni L'Isola dei famosi 2022 del 24 marzo: in arrivo nuovi concorrenti

Nel dettaglio, le anticipazioni de L'Isola dei Famosi 2022 rivelano che anche quest'anno il reality show avrà una doppia puntata settimanale in onda su Canale 5.

Dopo l'appuntamento di lunedì 21 marzo, ci sarà quello di giovedì 24 marzo, caratterizzato in primis dallo sbarco di nuovi attesissimi concorrenti.

Dopo aver visto una prima parte di naufraghi nel corso della prima puntata di questa edizione, ecco che giovedì sera ci sarà lo sbarco del secondo gruppo di concorrenti che entreranno in gioco e che si metteranno alla prova con questa difficile sfida con se stessi.

Chi sono i nuovi concorrenti di questa Isola dei famosi 2022

Tra i concorrenti che sbarcheranno in Honduras figurano l'ex gieffina Guendalina Tavassi in coppia con suo fratello Edoardo, ma ci sarà spazio anche per l'arrivo dei Cugini Di Campagna e per la showgirl Roberta Morise.

E così, i nuovi arrivati andranno a comporre il gruppo definitivo di naufraghi assieme agli altri concorrenti che sono sbarcati già in Honduras, pronti a mettersi alla prova per affrontare questa sfida.

Durante la seconda puntata di questa edizione, però, ci sarà spazio anche per la prima eliminazione definitiva che sancirà l'uscita di scena di una delle coppie in gara.

Prima eliminazione definitiva dal cast de L'Isola dei famosi del 24 marzo

Le anticipazioni de L'Isola dei famosi del 24 marzo 2022, infatti, rivelano che nel corso della lunga diretta condotta da Ilary Blasi con la partecipazione in studio di Nicola Savino e Vladimir Luxuria, ci sarà spazio per il primo addio definitivo dalla gara.

Tre le coppie che rischiano di essere eliminate definitivamente dall'Isola. Trattasi di Ilona Staller e Marco Melandri, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, Antonio Zequila e Floriana Secondi.

A decretare le sorti delle tre coppie protagoniste di questa Isola sarà il pubblico da casa attraverso il meccanismo del televoto. La coppia meno votata andrà via definitivamente dal cast di questa sedicesima edizione in onda su Canale 5 in prime time fino al prossimo giugno.