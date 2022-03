Vittorio Conti potrebbe ritrovarsi in serio pericolo nel finale de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni della fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1 rivelano che Dante diventerà sempre più una pericolo e una minaccia per il grande magazzino guidato da Vittorio.

E, in vista del gran finale di stagione, non si esclude che Dante possa arrivare ad attentare alla vita di Vittorio Conti, pur di riuscire a raggiungere i suoi scopi e i suoi loschi obiettivi, per arrivare alla conquista del negozio.

Dante in guerra con Vittorio Conti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per Vittorio Conti arriverà il momento di gestire e affrontare Dante Romagnoli che, settimana dopo settimane, continuerà a tramare alle sue spalle, con lo scopo e l'obiettivo ben preciso di arrivare alla guida del negozio.

Ecco allora che Dante comincerà a mettere in cattiva luce Vittorio, sperando di portarlo sull'orlo del fallimento e di costringerlo in questo modo ad alzare "bandiera bianca".

Insomma, Dante potrebbe essere una vera e propria minaccia per il futuro lavorativo di Vittorio, dato che dopo aver sottratto ad Umberto le quote per la gestione del Paradiso, potrebbe accanirsi anche contro Conti.

Dante potrebbe compiere un gesto folle contro Vittorio Conti

E, come se non bastasse, in vista di questo finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore 6, l'attore che presta il volto a Dante Romagnoli ha anche ammesso che ci sarebbero stati diversi colpi di scena e che la spietatezza del suo personaggio, lo ha lasciato senza parole.

Insomma, parole che lascerebbero pensare al fatto che Dante non ha alcuna intenzione di arrendersi e di limitarsi a prendere il posto di Umberto Guarnieri nella gestione del negozio.

Il perfido Romagnoli potrebbe andare avanti nel suo piano, mosso dalla sete di vendetta nei confronti di Vittorio, che potrebbe portarlo a compiere anche un gesto folle.

Vittorio potrebbe rischiare la morte nel finale de Il Paradiso delle signore 6

Non si esclude, infatti, che nel finale de Il Paradiso delle signore 6 possa esserci un vero e proprio scontro diretto tra Dante e Vittorio.

Il marito di Marta Guarnieri potrebbe ritrovarsi vittima della furia cieca di Romagnoli, al punto da poter rischiare anche la morte per mano del suo "nemico", che vuole farlo fuori dal Paradiso a tutti i costi.

Insomma, gli spettatori della seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, potrebbero ritrovarsi a fare i conti con delle scene al cardiopalma che potrebbero avere anche degli esiti a dir poco inaspettati e al tempo stesso spiazzanti.

Ci sarà un finale amaro per Vittorio e la famiglia Guarnieri? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera pomeridiana.