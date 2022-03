Tra Stefania e Marco trionferà l'amore nel finale de Il Paradiso delle Signore 6? Questa è la domanda che si pongono i numerosissimi fan e spettatori della soap opera pomeridiana di Rai 1, i quali ormai sono certi del grande affiatamento che c'è tra i due giovani protagonisti della serie.

Sebbene Marco sia impegnato con Gemma, non si esclude che nel corso delle ultime puntate di questa stagione, possa ritrovarsi a vivere un momento di passione con la venere Stefania, che da poco ha scoperto la verità sul conto di mamma Gloria.

Marco diviso tra Stefania e Gemma: anticipazioni Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Marco si troverà in una posizione molto delicata, dato che Gemma, sorellastra di Stefania, verrà a scoprire che è stato lui ad averla ospitata (in segreto) nei giorni in cui la ragazza aveva fatto perdere le sue tracce.

Gemma in un primo momento affronterà Stefania per cercare di capire come stanno le cose ma non si esclude che possa ritrovarsi faccia a faccia anche con Marco.

Insomma, la situazione per il nipote della contessa Adelaide potrebbe mettersi male, dato che ormai sembra evidente il fatto che nutra un sentimento nei confronti della giovane Stefania.

Marco potrebbe tradire Gemma e finire in intimità con Stefania

I due sono apparsi particolarmente complici e affiatati e, anche il fatto che l'abbia ospitata a Villa Guarnieri, non è passato inosservato.

Lo stesso Umberto Guarnieri, non ha nascosto i suoi dubbi su questa situazione, quasi a voler sottolineare il fatto che il giovane Marco fosse in parte attratto o comunque interessato alla venere del Paradiso.

Ma come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane? Fino ad oggi Marco non ha tradito la sua fidanzata Gemma e non si è mai sbilanciato più di tanto con la figlia di Ezio e Gloria.

Il colpo di scena, però, potrebbe avvenire nel corso delle puntate finali de Il Paradiso delle signore 6, dato che tra Marco potrebbe spingersi oltre nei confronti della giovane venere.

Marco e Stefania: potrebbe trionfare l'amore nel finale de Il Paradiso 6

Non si esclude, infatti, che in uno dei prossimi episodi della soap opera pomeridiana di Rai 1, tra Marco e Stefania possa esserci il trionfo della passione e del sentimento.

I due, quindi, potrebbero anche lasciarsi andare alla passione e in quel caso, Marcopotrebbe tradire la sua fidanzata ma anche Stefania tradirebbe la sua sorellastra Gemma.

Insomma un finale che potrebbe sancire un nuovo inizio per Stefania: non si esclude, infatti, che la venere possa ritrovare quel sorriso che ha perso da diverso tempo, proprio al fianco del nipote della contessa, in questo attesissimo finale de Il Paradiso delle signore 6.