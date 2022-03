Che cosa succede nelle nuove puntate di Una vita in onda su Canale 5 dal 20 al 26 marzo 2022? Le anticipazioni raccontano che Liberto verrà a sapere della bugia di Rosina a fin di bene per non far soffrire troppo Susana riguardo la foto sul giornale nella quale Armando era in compagnia di una bellissima prussiana. Si scoprirà un segreto su Marcelina che darà adito a molti pettegolezzi in soffitta, mentre Anabel si preparerà ad affrontare uno dei periodi più bui della sua vita.

Una Vita, anticipazioni dal 20 al 26 marzo 2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni italiane di Una Vita raccontano che Liberto verrà a sapere che il regalo ricevuto da parte di Armando a Susana è stato in realtà spedito da Rosina, con l'intento di tranquillizzarla.

Intanto, Soledad avrà modo di parlare con Marcos in merito alla loro relazione, certa che Anabel ne sia al corrente, con tutte le conseguenze del caso.

Anabel però avrà altro a cui pensare, dopo che avrà avuto la conferma che a uccidere Carlos sono stati proprio suo padre e Salustiano. La giovane ne resterà sconvolta.

Felipe torna ad Acacias

Ci saranno anche buone notizie nelle prossime puntate italiane di Una Vita: Felipe torna ad Acacias dopo il suo viaggio e la prima persona nella quale si imbatterà sarà, suo malgrado, l'odiata Genoveva.

Miguel invece sarà molto preoccupato per suo nonno, che non è ancora rientrato nel quartierino. A tranquillizzarlo ci penserà Sabina, ma con scarsi risultati.

Anabel, furiosa con Marcos dopo aver scoperto che è responsabile della morte di Carlos, farà le valigie e sarà pronta ad andarsene da casa, ma suo padre glielo impedirà.

Ignacio comincerà a far insospettire, in quanto chiederà una cospicua cifra a Bellita dicendo di non avere denaro sufficiente per pagarsi gli studi universitari: sarà vero?

Soledad inganna Marcos, anticipazioni di Una Vita

Tempo di segreti svelati ad Acacias. Nelle prossime puntate di Una Vita, Indalecia svelerà a Jacinto che Marcelina aveva una relazione con Don Remigio, il prete del paese. La notizia lo sconvolgerà.

Intanto, Soledad penserà bene di ingannare Marcos allontanando i sospetti su di lei in merito alla morte di Felicia, avvenuta per avvelenamento.

Approfittando del trambusto, Anabel fuggirà di nuovo da casa disobbedendo al padre.

La domestica farà notare a Marcos che Felicia, nei suoi ultimi giorni di vita, era solita passare molto tempo con Natalia Quesada, che verrà così incastrata dalla perfida Soledad.

Infine, al ristorante si presenterà un cliente italiano che chiederà di Daniela e, con il tempo, si scoprirà che i due si conoscono molto bene e che sono in combutta per un oscuro e misterioso motivo.