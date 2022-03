Si avvicina la messa in onda delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che sta riscuotendo un grande successo nel daytime pomeridiano.

Le anticipazioni rivelano che, in vista del gran finale, ci saranno degli ulteriori risvolti legati al rapporto tra Stefania e Marco. Tra i due, infatti, è evidente che ci sia del tenero ma complice la presenza di Gemma, interessata a Marco, Stefania deciderà di farsi da parte.

Eppure, nel finale di stagione, potrebbe esserci il trionfo dell'amore per la coppia Stefania-Marco.

Stefania chiede a Marco di allontanarsi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Marco si mostrerà sempre più galante e cortese nei confronti della giovane venere.

Dopo averla ospitata in casa, all'insaputa di tutti e mandando su tutte le furie Umberto Guarnieri, ecco che Marco continuerà ad essere premuroso con Stefania, anche se la ragazza farà un passo indietro.

Gemma, la sua sorellastra, continua a nutrire un grande interesse nei confronti di Marco, motivo per il quale la venere si renderà conto che forse è meglio farsi da parte.

Così, Stefania, chiederà a Marco di non preoccuparsi tanto per lei e di andare avanti per la sua strada, concentrandosi in primis sui Gemma.

Marco potrebbe confessare il suo amore alla giovane venere del Paradiso

Tuttavia, questo "rifiuto" da parte di Stefania, potrebbe indurre il giovane nipote della contessa Adelaide a prendere in mano le redini della situazione e a decidere sul da farsi.

In questo finale de Il Paradiso delle signore 6, infatti, tra Stefania e Marco potrebbe esserci il trionfo dell'amore e quindi Marco potrebbe decidere di far chiarezza con se stesso e con i reali sentimenti che prova nei confronti della figlia di Ezio e Gloria.

Del resto, il nipote della contessa sta cercando in tutti i modi di far capire a Gemma di non provare un reale interesse nei suoi confronti, motivo per il quale potrebbe essere molto più sincero e chiaro in vista del gran finale di stagione.

Marco e Stefania potrebbero uscire di scena nel finale de Il Paradiso 6

E, a questo punto, non si esclude che questo possibile lieto fine tra Stefania e Marco nel Il Paradiso delle signore 6, possa portarli anche a maturare la scelta di abbandonare definitivamente Milano, per iniziare una nuova vita altrove.

Del resto, Stefania viene fuori da un periodo molto delicato, dove ha scoperto che la sua vera mamma è Gloria e che, per tutti questi anni, non le hanno mai detto la verità.

Ecco perché Marco e Stefania potrebbero decidere di allontanarsi per un po' da tutto e tutti e prendersi un periodo tutto per loro, in modo tale anche da permettere a Gemma di metabolizzare questo dolore e al tempo stesso, vivere serenamente il loro amore.