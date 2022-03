Ilary Blasi rompe il silenzio dopo le voci di crisi e rottura con suo marito Francesco Totti. Da un po' di settimane, infatti, non si parla d'altro che di questa presunta separazione tra la conduttrice televisiva e l'ex capitano della Roma.

I due, come riportato da diverse testate giornalistiche, pare stessero attraversando un periodo di grande crisi e addirittura si parlava di una separazione ormai imminente.

Dopo settimane di silenzio, Ilary Blasi ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto dicendo la sua verità a Verissimo.

La verità di Ilary Blasi sul rapporto con Francesco Totti

Nel dettaglio, Ilary Blasi è tornata in tv dalla sua amica Silvia Toffanin per presentare la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show della sopravvivenza di Canale 5 che tornerà in onda da lunedì 21 marzo in prime time.

La conduttrice di Verissimo, però, ha colto la palla al balzo anche per chiederlo quale fosse la verità sul suo rapporto con Totti e se davvero fossero ormai vicini alla separazione, così come riportato da diversi quotidiani anche autorevoli.

Immediata la reazione di Ilary Blasi, la quale ha prontamente smentito queste indiscrezioni che ormai da diverse settimane aleggiano sul suo conto, puntando il dito anche contro la stampa.

'Una cosa vergognosa', Ilary Blasi sbotta a Verissimo dopo le voci di rottura con Totti

"La cosa che è stata vergognosa è che quotidiani nazionali di una certa credibilità, come Corriere della Sera, La Repubblica, Il Messaggero, abbiano dato la notizia come se fosse certa ed hanno fatto una grande figura di me..." ha sbottato Ilary Blasi nel corso della sua intervista-verità a Verissimo.

Insomma, la padrona di casa de L'Isola dei famosi ha scelto di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e lo ha fatto raccontando la sua versione dei fatti circa queste voci insistenti di crisi e rottura con Francesco Totti.

Così, una volta per tutte, Ilary ha messo a tacere (anche questa volta) questi rumor legati a un presunto addio con suo marito, che fino a questo momento ha preferito perseguire la strada del silenzio.

Il ritorno in tv di Ilary Blasi con L'Isola dei famosi 2022 su Canale 5

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane e se ci saranno ulteriori risvolti sulla vicenda Blasi-Totti, la conduttrice si prepara a debuttare con L'Isola dei famosi 2022 in tv.

Anche quest'anno il reality show avrà un doppio appuntamento settimanale su Canale 5. Non solo la diretta del lunedì, ma anche quella del giovedì sera, in onda come sempre dalle 21:35 circa subito dopo Striscia la notizia.