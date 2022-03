Sino a poche ore fa sembrava che all'Isola dei famosi 2022 fosse in atto una vera e propria emergenza a causa della positività al Covid di Alvin e Ilona Staller. Tuttavia, una notizia delle ultime ore riporta che entrambi si sono negativizzati e sono in viaggio per l'Honduras, pronti per presenziare alla prima puntata del 21 marzo. Dunque, non ci sarà bisogno di trovare un rimpiazzo per l'inviato, come si era invece ipotizzato nelle scorse ore. Alvin sarà regolarmente al suo posto.

Allarme rientrato: Alvin negativo alla Covid-19

Nelle scorse ore, i fan dell'Isola dei Famosi erano in subbuglio dopo che sul web era apparsa la notizia della positività alla Covid-19 dell'inviato Alvin e della naufraga Ilona Staller.

A pochi giorni dal debutto di questa nuova edizione, si era pensato che gli autori dovessero correre ai ripari per rimpiazzare Alvin. Si era ipotizzato di mandare Luxuria in Honduras. Allarme però rientrato, secondo quanto riporta il sito di Davide Maggio. Sia Alvin che Cicciolina sarebbero risultati negativi agli ultimi test e hanno potuto imbarcarsi per l'Honduras.

Isola 2022, Alvin non verrà rimpiazzato

Quindi sembra tutto risolto in vista del debutto di questa nuova edizione dell'Isola. Nessun intoppo, almeno sino a questo momento, ma non si sa mai visto che gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Vladimir Luxuria sarà regolarmente in studio al fianco di Nicola Savino per commentare le vicende dei naufraghi.

Alvin invece, farà da tramite tra i concorrenti e Ilary Blasi. Già inviato in passate edizioni dell'Isola, Alvin è tornato a rivestire questo ruolo per la gioia del pubblico che lo ha sempre apprezzato anche nelle edizioni targate Alessia Marcuzzi.

Anche Ilona Staller in viaggio per l'Honduras: negativa alla Covid-19

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, anche Ilona Staller sarebbe risultata negativa all'ultimo test anti Covid e sarebbe già in viaggio per l'Honduras proprio come Alvin.

Cicciolina raggiungerà quindi gli altri naufraghi giusto in tempo per partecipare alla prima puntata del 21 marzo. Lunedì quindi, Ilary Blasi con l'aiuto di Alvin, presenterà tutti i concorrenti di questa edizione dell'Isola dei Famosi, tra i quali ci saranno anche sei coppie. Gli autori infatti, quest'anno hanno deciso di dividere i naufraghi in due gruppi, quello delle coppie e quello dei single.

Tra i single appunto Ilona Staller, Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi, Roberta Morise, Antonio Zequila e tanti altri. Per scoprire tutto il cast, non resta che seguire l'appuntamento di lunedì 21 marzo, a partire dalle 21:25 su Canale 5, nella speranza che non ci siano imprevisti dovuti al Covid o a qualcos'altro.