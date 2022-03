Da anni Silvia Toffanin è la conduttrice di Verissimo, uno dei programmi di punta del sabato pomeriggio di Canale 5 che da quest'anno va in onda anche la domenica. Molto apprezzata per la sua gentilezza e il suo garbo, nel suo salotto gli ospiti si raccontano senza remore. Nelle ultime ore, delle clamorose indiscrezioni sul suo conto aleggiano in casa Mediaset. A lanciarle è stato il sito di Roberto D'Agostino, Dagospia. Stando a quanto anticipato, nuovi progetti lavorativi attenderebbero l'ex letterina di Passaparola e compagna dell'amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi.

Toffanin pronta a sbarcare in prima serata?

Leggendo le indiscrezioni lanciate da Dagospia e dal settimanale Nuovo TV, Silvia Toffanin potrebbe diventare la nuova "Maria De Filippi". Questo sarebbe il progetto segreto del suo compagno, nonché come già detto sopra amministratore delegato di Mediaset. Con il passare del tempo, Berlusconi vorrebbe portare la sua fidanzata ad avere lo stesso peso specifico della De Filippi nelle reti del Biscione. A tifare per la sua promozione ci sarebbe anche la sua manager Graziella Lopedota. Inoltre, anche il pubblico e i suoi fans sarebbero felici di vederla in nuove vesti. Le indiscrezioni dicono anche che potrebbe avere un programma tutto suo in prima serata.

La conduttrice di Verissimo presto al timone di un programma tutto suo?

Nelle ultime settimane, la conduttrice Silvia Toffannin ha già cominciato a uscire dalla sua zona di confort e sperimentare nuovi progetti lavorativi. Lo scorso anno per esempio è stata ospite nello show della cantante Iva Zanicchi per un'intervista intima, poi, l'abbiano vista da Michelle Hunziker nel programma "Michelle Impossible".

In ultimo, la conduzione per una settimana del TG satirico di Antonio Ricci, Striscia la notizia, accanto allo storico conduttore Ezio Greggio. Per la prima volta, la conduttrice di Verissimo ha lasciato il suo salotto, il suo studio, per sedersi dietro al famoso e ambito bancone.

Alcuni anni fa poi, e chi segue Amici se lo ricorderà sicuramente, fu giudice per una sera del serale insieme, tra le altre, alle sue colleghe Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi.

Ora, sarebbe pronta a debuttare al timone di una trasmissione tutta sua. Quale sarà la verità dietro queste indiscrezioni? Davvero la conduttrice di Verissimo potrebbe avere nuovi progetti lavorativi in vista? Non resta che aspettare ulteriori indiscrezioni per scoprire cosa ha in serbo l'amministratore di Mediaset Piersilvio Berlusconi per la sua compagna e madre dei suoi due figli.