Manca solo una settimana all'inizio de L'Isola dei Famosi 2022. Il 21 marzo, infatti, Ilary Blasi condurrà la prima puntata e presenterà naufraghi, inviato e opinionisti che la accompagneranno fino a primavera inoltrata. I concorrenti sono 22 in tutto (sei coppie e 10 singoli) e tra loro ci sono anche ex partecipanti come Jeremias Rodriguez, Antonio Zequila e Lory Del Santo. Il reality sulla sopravvivenza sostituirà il Grande Fratello Vip nel palinsesto di Canale 5.

Aggiornamenti sui protagonisti dell'Isola dei Famosi

Dopo sei mesi tra i reality di Canale 5 sta per avere luogo una staffetta molto attesa dal pubblico.

Lunedì 14 marzo andrà in onda l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 e la settimana successiva, il 21, debutterà la nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato i nomi dei 22 personaggi famosi che a breve arriveranno in Honduras. Per la prima volta nella storia del programma, il gruppo sarà diviso tra concorrenti singoli e coppie. Tra loro ci sono ex partecipanti ed esordienti, per un cast variegato e che promette bene prima del via.

La padrona di casa della trasmissione sarà ancora una volta Ilary Blasi. Ritorna nel ruolo di inviato Alvin, che prenderà il posto di Massimiliano Rosolino.

I nomi dei naufraghi dell'Isola dei Famosi

Le coppie di vip che parteciperanno all'edizione 2022 de L'Isola dei Famosi sono:

Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo ;

e suo fratello ; Jeremias e Gustavo Rodriguez (fratello e padre di Belen);

e (fratello e padre di Belen); Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni ;

e la moglie ; Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo;

e il fidanzato Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro ;

e il figlio ; Silvano e Nick, due dei Cugini di campagna.

I personaggi famosi che hanno accettato di naufragare in Honduras da soli, invece, sono: Marco Melandri (ex pilota), Blind (ex concorrente di X Factor), Antonio Zequila (attore), Floriana Secondi (opinionista e vincitrice della terza edizione del Grande Fratello), Ilona Staller (attrice ed ex parlamentare), Nicolas Vaporidis (attore), Roberta Morise (showgirl), Estefania Bernal e Roger Balduino (modelli), Jovana Djordjevic (moglie dell'attaccante del Chievo Filip Djordjevic).

Conto alla rovescia per il ritorno dell'Isola dei Famosi

Il cast dell'edizione 2022 de L'Isola dei Famosi è stato ufficializzato a una settimana dal debutto su Canale 5. Lunedì 21 marzo andrà in onda la prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi ma, dando un'occhiata ai profili social dei concorrenti, si sa che nessuno di loro è ancora partito alla volta dell'Honduras.

Guendalina Tavassi, ad esempio, sta condividendo con i suoi tanti follower di Instagram le giornate in albergo che sta affrontando in attesa di volare dall'altra parte del mondo. Tutti i protagonisti del format sulla sopravvivenza, infatti, devono fare una quarantena preventiva nel rispetto delle norme anti Covid: terminato questo isolamento, e dopo essersi sottoposti a vari tamponi di controllo, i naufraghi inizieranno l'avventura.

Ad affiancare la padrona di casa ci saranno Alvin, inviato in Honduras e gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Salvo cambi di programma, anche L'Isola dei Famosi dovrebbe andare in onda due volte alla settimana come il Grande Fratello Vip.