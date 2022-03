In Una vita, il piano di Genoveva per tenere d'occhio Felipe le si ritorcerà contro. Natalia infatti, si innamorerà veramente di Alvarez Hermozo. Amore corrisposto. A questo punto, Genoveva sarà furiosa e vorrà vendicarsi della sua ex pupilla.

Genoveva chiede a Natalia di sedurre Felipe: anticipazioni Una vita

In Una vita, l'amicizia tra Genoveva e Natalia si farà sempre più stretta. La dark lady di Acacias affiderà a Natalia una missione molto importante e che riguarderà Felipe. Quest'ultimo avrà fatto ritorno nel quartiere, dopo aver fatto visita a Tano in Austria, e metterà subito in chiaro di non voler aver più nulla a che fare con Genoveva.

Pertanto, la dark lady deciderà di mettergli alle calcagna proprio Natalia, in modo da spiare tutte le mosse dell'avvocato. Genoveva quindi, per attuare il suo piano convocherà il marito a casa sua e gli dirà di essere favorevole alla chiusura del loro matrimonio. A questo punto, entrerà in gioco Natalia a cui Salmeron chiederà di sedurre Felipe.

Natalia si innamora veramente di Felipe nelle prossime puntate di Una vita

Secondo il piano di Genoveva in questo modo riuscirà ancora a tenere in pugno Felipe. Inizialmente, Natalia seguirà gli ordini di Genoveva e cercherà di sedurre Felipe fingendo un incontro casuale con lui. L'avvocato però, non cadrà nel tranello, almeno inizialmente. Ci vorrà più tempo del previsto prima che Felipe si faccia sedurre da Natalia.

Quest'ultima però, non metterà in conto di potersi realmente innamorare di Felipe. Così come non lo metterà in conto neppure Genoveva. Natalia e Felipe saranno sempre più presi l'uno dall'altra e questo scombinerà tutti i piani. I loro sentimenti saranno sempre più forti e Natalia a questo punto, non agirà più per compiacere la sua amica Genoveva ma lo farà perché realmente innamorata di Felipe.

Genoveva furiosa, medita vendetta contro l'ex amica Natalia

Dopo la morte di Celia e Marcia, Felipe sembrerà aver ritrovato la felicità accanto a Natalia. Non sa che dovrà ancora una volta fare i conti con la sete di vendetta di Genoveva. Proprio così, perché nelle prossime puntate di Una vita Genoveva si renderà conto che Felipe non l'amerà mai.

Inoltre, sarà furiosa con Natalia che l'avrà in qualche modo tradita, innamorandosi di Alvarez Hermozo. La dark lady vorrà vedere morta la sua ex pupilla, e dando uno sguardo alle anticipazioni, riuscirà nel suo intento. Pertanto, Felipe, perderà ancora una volta in modo tragico la donna che ama. Per non perdersi nulla di questa intricata story line, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Una vita, in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.