È giunta alla fine la sesta edizione del Grande Fratello Vip, una delle edizioni più longeve di sempre iniziata lo scorso settembre. Questa sera, lunedì 14 marzo, andrà infatti in onda l'attesissima puntata finale del noto reality targato Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Dopo ben 183 giorni di permanenza nella casa più spiata d'Italia, la porta rossa si chiuderà, le luci si spegneranno e i vipponi ritorneranno alla loro vita di sempre. La diretta si prevede, leggendo le anticipazioni apparse sul web e sui social in queste ore, ricca di sorprese, spettacolo, emozioni e tanto divertimento tra canti, balli e regali da parte dei familiari.

Gradite sorprese da parte dei familiari per i vipponi

I concorrenti che sono in corsa per aggiudicarsi la vittoria del Grande Fratello Vip sono: Barù, Davide Silvestri, Lulù Selassiè, Delia Duran e uno fra Jucas Casella e Jessica Selassiè. La puntata inizierà proprio con il primo verdetto del televoto. Alfonso Signorini decreterà infatti l'ultimo finalista tra Jucas e la princess. Inizieranno poi subito le sorprese. I vipponi dopo settimane potranno riabbracciare i loro cari. Davide avrà la possibilità di rivedere i suoi genitori. Il papà Andrea gli aveva fatto già una sorpresa alcune settimane fa. Jucas rivedrà il suo amato figlio James e Delia Duran la sua adorata mamma. Ovviamente, tra un televoto e l'altro, non mancheranno come già detto sopra momenti dedicati allo spettacolo e al divertimento.

Lulù e Jessica Selassiè per esempio intoneranno uno dei successi di Selena Gomez. Inoltre, per loro arriverà la sorella Clarissa.

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 6?

In studio non mancheranno per l'appuntamento finale, le due opinioniste di questa edizione Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sempre pronte a dire la loro sui vipponi senza remore e peli sulla lingua.

Ci saranno poi anche i concorrenti già eliminati nelle scorse settimane. Anche loro regaleranno ai telespettatori un piccolo momento di show. Le ex inquiline della casa di Cinecittà si esibiranno sulle notte del successo: "Lady Marmalade." In studio potremmo rivedere anche la cantante lirica Katia Ricciarelli. La donna è stata assente negli ultimi appuntamenti perché ha contratto il Covid-19.

Che aggiungere ancora. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 verso le ore 21 e 40 dopo il consueto appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la notizia, per scoprire chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 6. Chi salirà sul podio si porterà a casa 50 mila euro. Il montepremi è di 100 mila euro, ma la metà verranno devoluti in beneficenza ad un ente o un'associazione scelta dallo stesso vincitore.