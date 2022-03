Si infittisce sempre di più il mistero sulla partecipazione dei fratelli Tavassi all'Isola dei Famosi 2022. A circa dieci giorni dal debutto, Guendalina ed Edoardo non si sono ancora visti in Honduras e c'è chi sostiene che la causa del loro mancato ingresso sia una presunta positività al Covid di uno dei due. Il fidanzato della romana, però, si è esposto sui social network per smentire questa indiscrezione e per precisare che nessuno conosce i veri motivi di questo rinvio.

Aggiornamenti sul cast dell'Isola dei Famosi

Che fine hanno fatto i fratelli Tavassi?

Gli spettatori dell'Isola dei Famosi continuano a chiedersi come mai i due non abbiano ancora cominciato l'avventura in Honduras nonostante si trovino sul posto da un paio di settimane.

L'unico a fornire qualche notizia sulla futura coppia di naufraghi, è il fidanzato di Guendalina tramite delle Instagram storie che vengono pubblicate poco prima di una nuova diretta del reality-show su Canale 5.

Sul suo profilo social, dunque, Federico Perna non fa altro che confermare il rinvio del debutto dei romani nel cast del format Mediaset: anche lunedì 28 marzo non c'è stata la presentazione di nuovi concorrenti, anzi non sono stati proprio nominati da Ilary Blasi durante la terza puntata.

Il ragazzo, però, ci ha tenuto a precisare che se Guenda ed Edoardo non sono ancora sbarcati sulle spiagge honduregne per iniziare l'avventura, non è a causa del Covid e della presunta positività di uno dei due.

La precisazione sui futuri concorrenti dell'Isola dei Famosi

"Purtroppo neanche questa sera entreranno. Stanno bene e i motivi non li so neanche io", ha fatto sapere Federico tramite alcune Instagram storie che i siti di Gossip hanno prontamente condiviso.

Il ragazzo, poi, ha precisato che sarebbero false le voci secondo le quali i fratelli Tavassi non starebbero ancora ricoprendo il ruolo di naufraghi per ragioni di salute: nei giorni scorsi, infatti, si è ipotizzato che almeno uno dei due romani potesse essere risultato positivo al Coronavirus all'arrivo in Honduras, e per questo messo in isolamento in una struttura in attesa di negativizzarsi.

"Non si tratta di quello che dicono sui social, Guendalina non ha il Covid. Se così fosse stato, l'avrei detto perché non è una vergogna", ha aggiunto Perna nella smentita ad alcune indiscrezioni che sono circolate di recente sulla sua fidanzata.

Ascolti in risalita per l'Isola dei Famosi

Secondo il compagno di Guendalina Tavassi, dunque, il mancato ingresso dei fratelli nel cast dell'Isola dei Famosi, dipenderebbe esclusivamente da scelte di produzione.

Non è ancora chiaro quando i due romani entreranno in gioco, potrebbe accadere giovedì prossimo 31 marzo nel corso della quarta puntata, ma non ci sono chiare anticipazioni a riguardo per il momento.

Il reality-show di Canale 5, intanto, è tornato ad un buon livello d'ascolti dopo il brusco calo che c'era stato con il secondo appuntamento.

La diretta del 28 marzo, infatti, è stata seguita da oltre 3 milioni di spettatori (per uno share del 20,6%): numeri decisamente confortanti per la rete dopo quelli negativi di giovedì scorso quando il format si è dovuto confrontare con la partita della Nazionale italiana di calcio valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 (2,3 milioni di persone e 15% di share).

Nel corso della serata, Floriana e Antonio sono stati "scoppiati" perché i meno votati dal pubblico, mentre in nomination sono finite le coppie formate da Carmen e Alessandro, Clemente e Laura. I leader della settimana, invece, sono ancora una volta Nicola ed Estefania: Ilona e Roger nuovo duo.