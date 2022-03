Nella casa del GF Vip 6 è nata la coppia composta da Manuel e Lulù. I due, terminata l'esperienza all'interno del reality show Mediaset, hanno scelto di andare a convivere insieme e di riprendere in mano le redini di questa relazione nata sotto i riflettori della casa di Cinecittà, confermando di fatto che il loro è vero amore.

In una recente intervista, Manuel Bortuzzo si è sbilanciato su quelli che sono anche i sogni che hanno insieme ed ha parlato della loro prima notte post reality show.

La prima notte di Manuel e Lulù dopo il GF Vip: parla il nuotatore

Il giovane nuotatore, che quest'anno ha conquistato il gradimento del pubblico che segue il Grande Fratello Vip 6, in una recente intervista ha parlato della prima notte trascorsa insieme con Lulù dopo la fine del reality show, ammettendo che tutto è andato nel migliore dei modi.

"Tutto bene. Ma non avevamo dubbi, tra noi è molto bello, in tutti i sensi. Insomma, è e sarà come speravamo che fosse", ha ammesso Manuel parlando della prima notte con la bella principessina dopo che si sono ritrovati al termine dell'esperienza all'interno della casa del GF Vip.

I due fidanzati, quindi, hanno avuto modo di viversi anche la loro intimità lontani dalle telecamere e come svelato da Bortuzzo, tutto è andato nel migliore dei modi.

Manuel Bortuzzo sogna già di avere un figlio con Lulù

Manuel ha confermato di avere le idee molto chiare sul conto della principessina e di voler fare sul serio con lei, al punto da sognare anche di mettere su famiglia e quindi di avere un bambino insieme.

"Quando sarà il momento, non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita", ha ammesso Bortuzzo confermando di fatto la sua intenzione di voler diventare padre, dopo che la stesa Lulù intervistata da Silvia Toffanin aveva ammesso di desiderare un figlio al più presto.

"Prima d'ora non mi aveva mai sfiorato l'idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi", ha ammesso Manuel.

'Non siamo gelosi', ammette Manuel parlando del rapporto con la principessina post GF Vip

Il nuotatore ha affrontato anche il tema gelosia ma ha spiazzato tutti i "detrattori" della coppia, svelando che tra di loro non vi è affatto gelosia, dato che sono consapevoli del grande sentimento che provano l'uno nei confronti dell'altro.

"Non siamo gelosi, perché sappiamo quanto siamo innamorati. Non abbiamo assolutamente paure e non ci diamo modo di essere gelosi", ha svelato Bortuzzo intervistato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Insomma tutto sembra procedere per il verso giusto e chissà se, a breve, i due non decidano di convolare davvero a nozze, come si erano promessi nella casa del GF Vip.