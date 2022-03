Il 28 marzo 2022 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Nell’appuntamento a dir poco scoppiettante di ieri, Floriana, dopo aver perso al televoto, ha minacciato di voler abbandonare il gioco suscitando la reazione stizzita di Ilary Blasi. Tuttavia, Secondi non è stata l’unica concorrente a esprimere la volontà di voler tornare in Italia: durante le nomination anche Jeremias Rodriguez ha mostrato segni di insofferenza, rivelando la volontà di voler lasciare il reality.

Isola 2022, Jeremias indeciso se restare

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, durante le nomination in Palapa, Jeremias ha annunciato di voler tornare a casa lasciando il gioco e l’Honduras.

Il fratello di Belen Rodriguez, che concorre in coppia insieme a suo padre Gustavo, ha spiazzato tutti dicendo: “Non vedo l’ora di tornare a casa, ve lo giuro. Mi dispiace dire che tutto quello che succede qui in Honduras non arriva veramente al pubblico e questo mi infastidisce… al pubblico non arriva la verità di tutto quello che accade dentro il reality”. Queste dichiarazioni da parte del naufrago hanno letteralmente spiazzato anche Ilary Blasi e i suoi opinionisti.

La conduttrice ha immediatamente chiesto spiegazioni replicando: “Non capisco in che senso al pubblico non arriverebbe la verità”. A questo punto Jeremias Rodriguez si è sfogato accusando: “Non ci lasciano parlare qui dentro e non ci lasciano dire le cose come stanno.

Questo non mi va bene e me ne voglio tornare a casa. Inoltre non è vero che si può legare con tutti gli altri concorrenti, neanche mio padre lo ha fatto, nonostante dica di non avere problemi, in realtà ce l'ha con qualcuno”. La polemica si è chiusa al termine della puntata, ma non è chiaro se Jeremias abbia cambiato idea: non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la coppia padre-figlio dei Rodriguez rimarrà sull’Isola dei Famosi o meno.

Ilary delusa dal comportamento di Floriana

Anche Floriana Secondi, già vincitrice del Grande Fratello, dopo aver perso al televoto contro Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, ha mostrato segni di grande nervosismo e ha più volte ripetuto di voler abbandonare il programma. Secondi ha più volte ribadito di voler rispettare in pieno la decisione del pubblico e di non aver intenzione di proseguire il gioco insieme ad Antonio Zequila a Playa Sgamada.

Floriana ha poi chiuso affermando che questa non era il tipo di esperienza che immaginava.

Queste parole hanno indispettito Ilary Blasi, la quale ha prontamente ribadito: “Floriana, puoi prendere tutte le decisioni che vuoi, però ti ricordo che sono due anni che mi scrivi su Instagram per partecipare all’Isola e so quanto ci tenevi a questa esperienza. Ci siamo incontrate e ci siamo parlate. Mi hai raccontato della tua storia e ora molli alla prima difficoltà, non me l’aspettavo da te. Sull’altra spiaggia hai la possibilità di gareggiare da singola: il pubblico ha giudicato la coppia e non te”. Secondi pare essersi poi convinta a rimanere in gioco, come confermato in chiusura di puntata una volta giunta a Playa Sgamada.