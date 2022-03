Prosegue l'appuntamento con L'Isola dei Famosi 2022 e, nel corso della puntata serale trasmessa lunedì 28 marzo, c'è stato spazio per lo scoppio d'ira in diretta di Jeremias Rodriguez.

Il fratello di Belen, che sta gareggiando in coppia con suo padre Gustavo, ha avuto un momento di crisi al punto da sbottare con la padrona di casa del reality show, Ilary Blasi, tanto da ammettere di non vedere l'ora di tornare di nuovo a casa e quindi abbandonare per sempre l'isola.

Tensione all'Isola dei famosi 2022: Floriana minaccia di abbandonare

Nel dettaglio, l'ultima puntata serale de L'Isola dei famosi 2022 è stata particolarmente intensa e ricca di colpi di scena.

La conduttrice Ilary Blasi ha prima dovuto fronteggiare l'ira di Floriana Secondi che, dopo essere stata eliminata al televoto, ha minacciato di voler abbandonare definitivamente il reality show, senza passare sull'altra isola, dove gareggiano i concorrenti singolarmente.

L'ex protagonista del Grande Fratello è apparsa a dir poco furiosa e convinta della sua scelta di abbandonare per sempre il reality show, tanto che costringere Ilary Blasi ad intervenire.

Jeremias sbotta con Ilary Blasi in diretta all'Isola dei famosi

La conduttrice, infatti, ha svelato che sarebbero ben due anni che Floriana le scriverebbe sui social per avere la possibilità di mettersi in gioco e all'Isola e per questo motivo, non si sarebbe aspettata una sua resa dopo la prima difficoltà.

Ma non è finita qui, perché nel corso della puntata serale di questa settimana, Ilary Blasi ha dovuto fare i conti anche con lo sbrocco di Jeremias Rodriguez, che ha sbottato con la conduttrice, puntando il dito contro il reality show.

Il motivo? Secondo il fratello di Belen, quello che verrebbe trasmesso in televisione durante le puntate di questa Isola dei famosi, non corrisponderebbe alla realtà e a quello che accadrebbe davvero sulle spiagge in Honduras.

'Non vedo l'ora di tornare a casa', sbotta Jeremias Rodriguez all'Isola dei famosi

Il concorrente si è lamentato perché, a suo dire, il pubblico da casa non saprebbe la verità su quello che accade sulle spiagge in Honduras.

"Non vedo l'ora di tornare a casa", ha sbottato con tono decisamente polemico il fratello di Belen durante il momento delle nomination.

Insomma, a distanza di pochi giorni dall'inizio dell'Isola dei famosi 2022, Jeremias sembra essere già stufo di questa avventura che, per lui, è una seconda chance dopo aver preso parte già al reality show un po' di anni fa.

Come si evolverà la situazione? Porterà avanti il suo percorso assieme al padre oppure, anche lui, minaccerà il ritiro? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.