La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Malgrado siano stati distanti diversi anni, l'amore reciproco tra Ezio Colombo (Massimo Poggio) e la moglie Gloria Moreau (Lara Komar) sembra non essere mai davvero sfiorito. Esprimere tali sentimenti profondi che provano l'uno per l'altra, però, non è stato per nulla semplice, considerando soprattutto che Teresio sta intrattenendo una relazione amorosa con Veronica Zanatta (Valentina Bartolo).

Ezio e la compagna avevano anche fissato la data del loro matrimonio ma, proprio a causa della scoperta della vera identità della capo commessa da parte di Veronica, le nozze erano state annullate. Le numerose tribolazioni familiari e una inaspettata nascita di un bimbo nella boutique avevano fatto sì che Ezio e Gloria si avvicinassero sempre più. Nella puntata della soap opera nostrana che andrà in onda il 5 aprile, inoltre, Moreau e la figlia Stefania Colombo (Grace Ambrose) finalmente si riconcilieranno. Chissà che tale riappacificazione non spinga Ezio a lasciare Veronica per riavvicinarsi a colei che non ha mai smesso di amare.

Ezio potrebbe lasciare Veronica perché ancora innamorato di Gloria

All'inizio della sesta stagione della fiction daily creata da Giannandrea Pecorelli, il legame amoroso tra Ezio e Veronica pareva ben solido tanto che, come anticipato, per i due convolare a nozze era più di un semplice pensiero.

Dal momento che Gloria è arrivata a Milano, però, l'idillio sentimentale tra Teresio e la madre di Gemma (Gaia Bavaro) ha iniziato a scricchiolare.

L'arrivo di Moreau, in realtà, non ha subito inciso sul loro rapporto, specialmente perché Ezio non aveva gradito granché la presenza della moglie così vicina a Stefania. Quest'ultima, difatti, è stata a lungo convinta che sua madre fosse deceduta quando era una bimba e ha scoperto come stanno realmente le cose, ovvero che Gloria è sua mamma, soltanto da qualche episodio.

Dopo aver superato l'impasse iniziale, tra Ezio e Gloria il feeling è stato crescente e alcune circostanze inaspettate, come un parto avvenuto nell'atelier, hanno fatto sì che i coniugi facessero risvegliare il loro amore reciproco, sebbene non vi sia stata mai alcuna effusione sinora.

Colombo senior, quindi, potrebbe accorgersi di amare ancora Gloria e, quindi, decidere di lasciare Veronica.

La famiglia Colombo potrebbe riconsolidarsi

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, Stefania riuscirà finalmente a metabolizzare la scoperta che Gloria è sua madre e, come piacevole conseguenza, riuscirà a perdonare il genitore.

Moreau, entusiasta di aver fatto pace con la figlia, non perderà tempo nel raccontare la buona novella ad Ezio, il quale non potrà che esserne felice.

Facendo un confronto tra l'inizio della sesta stagione e la parte finale della stessa, ovvero gli episodi in onda in questo periodo, si può facilmente notare come il focus amoroso di Ezio, inizialmente indirizzato verso Veronica, si sia totalmente spostato su Gloria.

Teresio ultimamente, difatti, non perde occasione per visitare il grande magazzino milanese e chiacchierare con la moglie e ciò potrebbe fargli accorgere di essere ancora innamorato della donna che ha sposato.

Se Colombo senior dovesse lasciare Veronica, è probabile che l'uomo si riavvicini a Gloria e la famiglia Colombo si riconsolidi.