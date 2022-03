La puntata dell'Isola dei Famosi che è andata in onda il 24 marzo, ha avuto un forte calo di ascolti rispetto alla precedente.Dando un'occhiata ai dati Auditel che il reality ha fatto registrare giovedì sera, ci si rende subito conto che il pubblico ha preferito seguire la partita della Nazionale italiana di calcio, vittoriosa nello share ma non sul campo. Il format di Canale 5, invece, ha tenuto davanti alla tv solo 2,3 milioni di spettatori, un numero decisamente al di sotto di quello buono dell'esordio di lunedì scorso.

I numeri dell'Isola dei Famosi 2022

Giovedì 24 marzo è andata in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi e, per una serie di motivazioni, non ha convinto come la prima.

L'altra sera, infatti, il reality sulla sopravvivenza si è scontrato con la partita della Nazionale italiana di calcio valida per la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. C'era da aspettarsi, dunque, che la trasmissione Mediaset perdesse spettatori vista la forte concorrenza: la disfatta sportiva degli azzurri, infatti, è stata seguita da oltre 9 milioni di persone (per uno share del 30%).

Il programma condotto da Ilary Blasi, invece, ha dovuto accontentarsi delle "briciole": 2,3 milioni di telespettatori di media e uno share che ha superato di poco il 15%.

Tensione tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi

I numeri che ha fatto registrare la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, sono decisamente inferiori rispetto a quelli che il programma ha ottenuto al debutto lunedì scorso (3,2 milioni di spettatori e il 23% di share).

Gli addetti ai lavori, però, non dovrebbero preoccuparsi più di tanto: il calo di ascolti è "fisiologico" e soprattutto in questo caso è dovuto principalmente alla messa in onda su Rai 1 di una partita di calcio importantissima per il futuro della Nazionale italiana.

Il reality sulla sopravvivenza, dunque, dovrebbe risalire sul piano Auditel già a partire da lunedì prossimo, quando sarà trasmessa la terza puntata: infatti esattamente come il Grande Fratello Vip, anche il format condotto da Ilary Blasi fa compagnia al pubblico di Canale 5 due volte a settimana (ogni lunedì e giovedì sera).

Le coppie nominate all'Isola dei Famosi

Nonostante il brusco calo di ascolti, la seconda puntata dell'Isola dei Famosi ha fornito parecchi spunti di discussione al pubblico a casa.

Ilona Staller e Marco Melandri sono stati eliminati dal televoto e, dopo essersi "scoppiati", hanno raggiunto la spiaggia honduregna che ospita i concorrenti singoli che sperano di entrare in gioco nelle prossime settimane. Oltre all'attrice (eletta "capo" del gruppo dopo una prova basata sulla fortuna) e all'ex pilota, vivono su questo atollo: i modelli Roger e Joanna, e Patrizia Bonetti (sconfitta da Roberta Morise alla prova del fuoco e quindi estromessa dal cast ufficiale momentaneamente).

La soubrette partenopea, invece, è stata accoppiata al cantante Blind ed è entrata a far parte del gruppo di naufraghi che lottano per la sopravvivenza già da qualche giorno e cominciano a mostrare i primi segni di stanchezza e di fame (il fidanzato di Lory Del Santo non nasconde la sofferenza che sta provando per la mancanza del cibo).

I nuovi leader sono Nicolas ed Estefania, mentre i nominati che lunedì prossimi rischiano l'eliminazione sono le coppie formate da Floriana Secondi e Antonio Zequila, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

Un po' a sorpresa, ieri sera non sono stati presentati quattro nuovi concorrenti molti attesi: è slittata un'altra volta, infatti, l'inizio dell'avventura in Honduras di Guendalina Tavassi col fratello Edoardo e di due dei Cugini di Campagna (probabilmente esordiranno il 28 marzo nel corso della diretta).