In occasione del daytime di Amici 21, in onda lunedì 28 marzo, i telespettatori hanno assistito al crollo emotivo di Carola Puddu. L'allieva della maestra Celentano è scoppiata in lacrime perché ha paura di essere la prossima eliminata dal Serale. La ballerina sente di non essere riuscita a dimostrare il suo talento ai giudici del talent show.

La ballerina scoppia in lacrime

La pressione del Serale per gli allievi di Amici 21 si fa sentire sempre di più. Parlando con i suoi compagni di scuola, Carola Puddu è stata protagonista di uno sfogo [VIDEO].

La ballerina di danza classica ha confidato di avere paura di essere la prossima a dover lasciare la scuola di Maria De Filippi: "Mi dispiace che non si sia visto il mio impegno". L'allieva di Alessandra Celentano ha spiegato di essere molto amareggiata perché in ogni esibizione cerca di dare il massimo, ma non sempre viene compresa: "Mi sento l'anello debole della mia squadra".

A tal proposito Carola ha menzionato i suoi compagni. A detta della ragazza, Michele riesce sempre a portare punti alla squadra Celentano-Zerbi. Leonardo nella seconda puntata del Serale di Amici 21 è stato inarrestabile. La ballerina si è messa in discussione anche rispetto ai cantanti: Carola crede che Luigi e LDA siano nettamente superiori a lei.

Puddu ha paura di essere eliminata

Nel proseguo del suo sfogo, Carola Puddu ha spiegato le sue paure. La ballerina pensa che sia la prossima a dover abbandonare la scuola più famosa d'Italia. Il motivo? Carola è convinta che non portando mai punti al suo team, prima o poi i professori della squadra "rivale" possano fare il suo nome: "Non voglio uscire prima di non avere dimostrato il lavoro che ho messo e fatti mentalmente".

Sulla base di quanto dichiarato, l'allieva di danza classica ha ribadito che se dovesse essere eliminata dal programma ci rimarrebbe molto male.

Intervengono LDA e Nunzio

A consolare la ballerina, ci hanno pensato Nunzio e LDA. Il primo - allievo del team Cuccarini-Todaro - è stato piuttosto chiaro: secondo il ballerino di latino-americano una ballerina di danza classica non sarebbe mai riuscita a ballare un samba come ha fatto Carola.

A detta del giovane, Puddu ha dimostrato di essere molto versatile. Dunque, Carola dovrebbe smetterla di pensare di essere inferiore ai suoi compagni.

Poco dopo è intervenuto LDA (Luca D'Alessio all'anagrafe): il cantante ha cercato di spronare la sua compagna di squadra. LDA non sembra avere dubbi: "Sei tu sei scarsa, qua dobbiamo andarcene tutti". Inoltre, l'allievo si è detto sicuro che Carola Puddu non sarà affatto la prossima allieva ad abbandonare il Serale di Amici 21. Infine, il giovane ha confidato alla ballerina che non è vero che le sue performance non emozionano.