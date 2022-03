Nella puntata dell'Isola dei Famosi in onda il 24 marzo, si scoprirà chi sarà la prima coppia eliminata. In nomination Ilona Staller e Marco Melandri, Carmen Di Pietro e Alessandro, Antonio Zequila e Floriana, Secondi. A rischiare di più sarebbero Ilona e Marco, almeno stando ad alcuni sondaggi apparsi in rete. Nel corso della nuova diretta, arriveranno anche nuovi naufraghi.

Ilona e Marco potrebbero essere i primi eliminati dell'Isola 2022

Tre coppie molto forti sono finite al televoto nella prima puntata dell'Isola 2022. Si tratta di quelle composte da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, Ilona Staller e Marco Melandri, Floriana Secondi e Antonio Zequila.

Quest'ultima coppia è stata mandata in nomination dai Rodriguez in qualità di leader, le altre due invece sono state nominate dal resto del gruppo. A poche ore dalla nuova diretta dell'Isola dei Famosi, c'è molta curiosità intorno all'esito del televoto. Sul web sono comparsi diversi sondaggi dove il pubblico alla domanda "chi vuoi eliminare" pare indicare la coppia Ilona-Marco. Quindi, prendendo i rumors con le dovute cautele, il duo formato da Cicciolina e dall'ex campione di motociclismo potrebbe avere la peggio ed essere eliminato.

Carmen Di Pietro e Alessandro sarebbero salvi secondo i sondaggi

Stando al sondaggio pubblicato su reality house, ad esempio, la percentuale dei telespettatori che vorrebbero eliminazione di Ilona e Marco di aggira intorno al 50%.Subito dopo il duo Zequila-Floriana con il 37%.

Salvi, almeno stando ai sondaggi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Madre e figlio sembrano aver conquistato il pubblico dell'Isola. In particolare pare essere il giovane Alessandro ad aver stupito i telespettatori con la sua simpatia e la sua spigliatezza. Al momento non è dato sapere se la coppia che verrà eliminata lascerà definitivamente l'Isola dei famosi 2022.

Potrebbe raggiungere magari Playa Sgama, dove attualmente ci sono Roger e Jovana.

Anticipazioni del 24 marzo: tre nuovi naufraghi in arrivo

Oltre a conoscere l'esito del televoto, nella diretta del 24 marzo, Ilary Blasi con l'aiuto di Alvin presenterà gli altri naufraghi che entreranno in gioco. Mancano infatti ancora all'appello I Cugini di Campagna, i fratelli Tavassi, Blind, Roberta Morise e Patrizia Bonetti.

Secondo quanto riporta il sito Fanpage.it, tra gli ospiti in studio ci sarà Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez supporterà il suocero Gustavo e il cognato Jeremias. Non mancheranno le prove che i naufraghi dovranno affrontare per guadagnarsi ricompense, premi o per l'immunità. Non dovrebbe mancare la prova del fuoco, da sempre una delle prove più avvincenti dell'Isola dei Famosi.