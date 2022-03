Il cast dell'Isola dei Famosi 2022 è tutt'altro che chiuso: i concorrenti che sono stati presentati nel corso della prima puntata, sarebbero solo una parte di quelli che gli addetti ai lavori hanno selezionato per l'edizione appena cominciata. Secondo a quello che riportano i giornalisti, in Honduras alloggerebbero già dei personaggi famosi pronti a diventare naufraghi nelle prossime settimane: tra loro Patrizia Bonetti e due donne molto belle che potrebbero far girare la testa ai compagni d'avventura.

Aggiornamenti sull'Isola dei Famosi

Giovedì 24 marzo andrà in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi.

Il reality sulla sopravvivenza ha esordito lunedì scorso con ottimi ascolti e un buon riscontro di pubblico, tutto merito della conduttrice Ilary Blasi e del cast che è stato presentato.

Secondo a quello che raccontano i giornalisti in queste ore, però, i concorrenti della nuova edizione non sarebbero solo quelli che sono sbarcati ufficialmente in Honduras pochi giorni fa.

Il 24 marzo, ad esempio, diventeranno naufraghi la showgirl Roberta Morise, il cantante Blind, due dei Cugini di Campagna e la coppia di fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, ma non dovrebbero essere le uniche new entry da qui ai prossimi appuntamenti con il programma di Canale 5.

Nel corso delle puntate che saranno trasmesse in futuro, altri personaggi famosi naufragheranno sulle spiagge honduregne, anzi pare che alcuni di loro siano già pronti ad iniziare il gioco.

Isola dei Famosi: Patrizia Bonetti possibile nuova naufraga

Una futura concorrente dell'Isola dei Famosi è stata svelata per errore dagli addetti ai lavori. Qualche giorno fa, infatti, sui profili social del reality-show è stata caricata la foto di Patrizia Bonetti: l'immagine dell'influencer con addosso la tuta bianca da naufraga, però, è stata rimossa poco dopo, segno che quest'anticipazione non sarebbe dovuta trapelare prima del debutto.

I giornalisti, però, confermano l'imminente sbarco della bella ex gieffina in Honduras, anzi pare che lei si trovi già sul posto pronta ad entrare in gioco non appena la produzione lo riterrà opportuno.

"Lei è una modella italo-cubana di 26 anni, che ha partecipato al Grande Fratello e annovera tra i suoi ex Stefano Ricucci e Fabrizio Corona", si legge sui siti di gossip in merito alla prossima concorrente dell'Isola 2022.

Novità in arrivo all'Isola dei Famosi

Altri rumor sul web, inoltre, anticipano che il cast dell'Isola nasconde alcuni segreti.

"Mancano dei concorrenti ufficiali che sono partiti separati dal gruppo e ora si trovano in Honduras pronti ad entrare in corsa", si legge ancora sui siti che in queste ore stanno riportando la notizia su quello che accadrà nelle prossime puntate del reality di Canale 5.

Oltre a Patrizia Bonetti, pare che altre due bellissime ragazze stiano per diventare naufraghe dell'edizione partita lunedì scorso.

"Si tratta di due sexy girl della televisione italiana che faranno perdere la testa agli spettatori", è questo l'unico indizio che gli addetti ai lavori hanno dato su alcuni futuri protagonisti della trasmissione condotta da Ilary Blasi.

Stasera, intanto, andrà in onda la seconda diretta e la padrona di casa aggiornerà il pubblico su quello che è successo tra i concorrenti nel corso dei primi giorni di convivenza forzata sulle spiagge honduregne. Antonio Zequila e Floriana Secondi, ad esempio, hanno già litigato a causa dell'elastico che li tiene legati tutto il tempo: lui vorrebbe farsi lunghe nuotate, lei è più pratica e punta ad aiutare il gruppo in tutte le faccende e nella pesca.